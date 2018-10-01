Утро в Ижевске: создание системы по уходу за пожилыми, первое место в ПФО по уровню преступности и золото Загитовой

СЕГОДНЯ 07:11 2018-10-01T06:59:34+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в стране, городе и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре - 1 октября, столбик термометра показывает +1 градус. Днем воздух прогреется до +8-10 градусов, возможны небольшие дожди. А пока вы настраиваетесь на очередную рабочую неделю, «Комсомолка» познакомит вас с главными новостями к этому часу.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

- Удмуртия заняла первое место в ПФО по уровню преступности (Подробности)

- «Ижевские электрические сети» включили в прогнозный план приватизации (Подробности)

- Хоккеисты «Ижстали» одержали первую за долгое время победу (Подробности)

- В России начался осенний призыв в армию (Подробности)

- До 1 октября пенсионеры смогут посетить зоопарк Ижевска бесплатно (Подробности)

- Новый магазин, скейт-парк и центр единоборств: какие объекты появятся в Ижевске в ближайшее время? (Подробности)

- Названы лидирующие по числу сторонников ЗОЖ регионы (Подробности)

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Систему ухода за пожилыми и инвалидами создадут в Удмуртии

Систему ухода за пожилыми и инвалидами создадут в УдмуртииФото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии создадут систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Она будет выстраиваться вокруг реальных потребностей пожилого человека (Подробности).

Алина Загитова выиграла золото Nebelhorn Trophy 2018

Алина Загитова выиграла золото Nebelhorn Trophy 2018Фото: Личный архив

Олимпийская чемпионка зимних олимпийских игр в Пхенчхане Алина Загитова выиграла золото на турнире Nebelhorn Trophy 2018, проходящем в Германии. Об этом сообщается в группе ее спортивного тренера Этери Тутберидзе «Вконтакте» (Подробности).

Госдума единогласно приняла пенсионные поправки Владимира Путина

Госдума единогласно приняла пенсионные поправки Владимира ПутинаФото: "КП" Архив

В среду Госдума в среду единогласно приняла поправки президента Владимира Путина к пакету законопроектов об изменении пенсионного законодательства, которые устанавливают возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет (Подробности).

В Ижевске в подвале дома заживо замуровали котят

В Ижевске в подвале дома заживо замуровали котятФото: Сергей ГРАЧЕВ

В доме на Удмуртской, 202 заживо замуровали котят. Управляющая компания заварила проходы, и малыши оказались заперты в подвале. Чтобы спасти животных, жители ломали решетки, однако их ставили снова (Подробности).