2018-10-01T15:46:04+03:00
Здоровье

Что такое эндотоксикоз и как его лечить?

«Комсомолка» выяснила, насколько важна эфферентная терапия
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Современной науке известно, что при хронических и острых заболеваниях в случае развития недостаточности отдельных органов развивается эндотоксикоз – накопление токсических веществ и их отрицательное влияние на организм человека.

Почему накапливаются радикалы?

Многие крупные молекулы не могут быть выделены ни печенью, ни почками, внутренние органы под воздействием накопленных вредных веществ начинают разрушаться, и их функция по удалению токсинов падает. Врачи давно разработали и используют методы, помогающие организму избавиться от накопившихся болезнетворных агентов. Этот подход называют эфферентной терапией (efferens в переводе с латыни «удаление»).

С древнейших времен лекари применяли кровопускание, клизмы, мочегонные, рвотные, слабительные, желчегонные и потогонные средства с целью выведения «излишнего». Не теряют актуальности слова Гиппократа и сегодня: «Медицина есть прибавление и отнятие. Отнятие всего того, что излишне, прибавление же недостающего. И кто это наилучше делает, тот наилучший врач».

Как их вывести?

В организме известны три системы поддержания равновесного баланса с целью противостоять разрушающим воздействиям внешней среды: система детоксикации печени, иммунная система, экстрементарная система. В помощь им современная медицинская наука может предложить инновационные методы детоксикации и коррекции внутренней среды человека. Это гемодиализ, геморбция, энтеросорбция, плазмоферез, УФО или лазерное облучение, озонирование, гидроколонотерапия, гипербарическая оксигенация, экстрокорпоральная мембранная оксигенация.

В отделении эфферентных методов терапии медицинского центра «Аксион» после консультации специалиста есть возможность применения мембранного плазмофереза, внутривенной лазеротерапии, гидроколотерапии, большой ауто-гемотерапии с озоно-кислородной смесью.

- Отдельно хотелось бы остановиться на озонотерапии, - комментирует главный врач медицинского центра «Аксион» Аркадий Гаврилов. - Когда озон вводится в организм, то он расщепляется на кислород и свободный его атом. Кислород насыщает клетки, а свободный атом связывает радикалы, которые образуются при воспалительных процессах. После - выводит их из организма естественным путем. В основном, озонотерапию применяют для восстановительных процедур, при артрите и заболеваниях суставов.

Консультация специалиста бесплатно.

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Лицензия № ЛО-18-01-002329 от 31.08.2017 г.

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