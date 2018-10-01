Усадьба Чайковского, ижевский зоопарк и музей-заповедник «Лудорвай»: куда чаще всего ездят туристы в Удмуртии

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-01T17:04:13+03:00

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За первое полугодие 2018 года Удмуртию посетили более 600 тысяч гостей. В числе самых популярных туристических уголков оказались музей-заповедник «Лудорвай», ижевский зоопарк, туристический комплекс «Варяжская дружина», музей-усадьба П.И. Чайковского, резиденция Тол Бабая. При этом, по данным Министерства культуры и туризма региона, по сравнению с прошлым годом число гостей увеличилось на 35%! Что этому поспособствовало, выяснила «Комсомолка».

Что входит в туристический комплекс Удмуртии

По данным республиканского центра туризма и отдыха Удмуртии, наплыву туристов поспособствовала денежная поддержка. Благодаря выделенным из бюджета средствам активнее развивать внутренний и въездной туризм стали Шаркан, Киясово и Сарапул - так, из 600 тысяч приехавших в республику, в городе побывали 34 тысячи человек. Небольшая финансовая помощь - и прогрессировать в этой сфере смогут Малая Пурга, Игра и Алнаши, считают специалисты.

vk.com/ludorvay

- Сегодня есть предприниматели, которые развивают туристический продукт самостоятельно. Отрасль на месте не стоит, но требуется поддержка правительства. Кроме того, развивая туризм, стоит учитывать, что мы - средняя полоса России. Надо взять пять районов, найти их изюминку и продвигать, не распыляясь на 24 района, - считает генеральный директор АНО «Республиканский центр туризма и отдыха Удмуртии» Ксения Захарова.

ЧТО ЖДЕТ ТУРИСТОВ?

Тем временем в исторических уголках Удмуртии во всю готовятся к зимнему сезону. Например, этой осенью в Лудорвае запустили новую программу - «Круглый год». До следующего лета школьники и не только будут знакомиться с праздником текущего месяца. В октябре отметят встречу осени с зимой - Покров день. А в следующем году в музее откроется бесермянская усадьба.

vk.com/ludorvay

А в шарканской усадьбе Тол Бабая этой осенью начали реконструкцию плотины через центральный пруд. В планах - отремонтировать домики для проживания гостей, обновить внутреннее убранство в жилище Тол Бабая и возвести необычный ледовый городок. Его задумку мастер держит в строжайшей тайне. А пока удивляют посетителей комнатой чудес. В этом году там появился чудо-шар, зайдя в который можно испытать ощущение падающего снега.

vk.com/ludorvay

- Этим летом в усадьбе Тол Бабая появились два новых ART-объекта. Сотворил эти чудесные композиции мастер из Ижевска Сергей Назаров. Это медведь, выходящий из чащи леса. Это символ пробуждения сил природы. Коснуться медведя - значит обрести уверенность, силы и успех. А также на лугу появились необычные сказочные кони, символизирующие движение, благополучие, взаимопонимание в семьях и достаток, - говорит менеджер усадьбы Тол Бабая Елена Немзорова.