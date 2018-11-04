Погода в Ижевске: в будни будет дождливо
На предстоящей неделе в Ижевске будет дождливо. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В понедельник, 5 ноября, ижевчан ждет облачная погода, дожди. Столбик термометра днем поднимется до +4 градусов. Ветер юго-западный, 1 м/с.
Вторник, 6 ноября, облачно, временами небольшой дождь. Столбик термометра днем поднимется до +3 градусов. Ветер западный, 3 м/с.
В среду, 7 ноября, облачно, без осадков. Температура останется на уровне предыдущего дня. Ветер западный, 4 м/с.
В четверг, 8 ноября, ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Воздух прогреется до +4 градусов. Ветер северный, 5 м/с.
В пятницу, 9 ноября, облачно с прояснениями, временами снег. Столбик термометра опустится до -3 градусов. Ветер северный, 4 м/с.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
«Знакомый незнакомец» и «Сладостные воспоминания»: два турмаршрута Удмуртии стали обладателями Гран-при Всероссийской премии (подробнее)
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»