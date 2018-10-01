«Похоже, вы любите потяжелее!»: группа «Северный Флот» выступила в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-01T15:25:51+03:00

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Вот уже пять лет группа «Северный Флот» радует поклонников мощным звучанием и ударными треками. Очередной концерт питерских рокеров состоялся в Ижевске 28 сентября - музыканты выступили по приглашению концертного агентства «Драйв-групп» на сцене паба «Пинта». https://vk.com/draivizh

Перед выступлением рокеры заглянули на эфир «НАШЕго Радио» в Ижевске.

- Это первый юбилейный тур в истории группы, - рассказал лидер и вокалист группы, Александр «Ренегат» Леонтьев в эфире. - Тур растянется дней на 20, мы посетим 13-14 городов. Концертов ждет много, мы настроены на длительную и беспощадную борьбу.

В концертную программу вошли как хиты с ранних альбомов, так и новые песни с пластинки «ИNОЙ». Ее «Северный Флот» презентовал в апреле 2018 года. Кстати, выпустить альбом удалось благодаря поклонникам - в октябре 2017 года группа запустила краудфандинг-акцию по сбору средств на запись и издание пластинки. За несколько месяцев музыкантам удалось собрать более 1,6 млн рублей.

О детском хоккейном клубе «Северный Флот», любви к вину и мерче - в полном интервью Ренегата на «НАШЕм».

Работа над самим альбомом, в который вошли 9 песен, велась несколько месяцев.

- Мы с Пашкой [Павел Сажинов - звукорежиссер, клавишник группы. - Прим. ред.] забурились на дачу и заготовили альбом максимально близко к тому виду, каким он должен быть. Основную работу, которую обычно мы проводили на точке всей толпой, в этот раз решили сделать сами: задать направление, записать партии, чтобы потом их проще было разбирать. Музыкально мы альбом накидали дней за 10. Основная часть текстов писалась после записи музыки на студии, - рассказал Ренегат в эфире «НАШЕго».

Как и в прошлом году, концерт прошел на сцене паба «Пинта»

СЫГРАЛИ ВСЕ, ЧТО ХОТЕЛОСЬ УСЛЫШАТЬ

Послушать новые треки и любимые хиты пришли сотни ижевчан - как отметили сами поклонники творчества, поклонников собралось в два раза больше, чем в прошлом году.

- Похоже, Ижевск, вы любите потяжелее, - отметил Ренегат, когда фанаты встретили громкими криками очередной «боевик».

Публика собралась по большей части мужская: суровые парни пришли послэмиться, покричать и как следует оторваться после трудовой недели. Впрочем, немало было в толпе и ижевчанок.

- Я слушаю «Северный Флот» давно, - рассказывает 27-летняя Альбина. - Впервые услышала ребят на «Улетае» - 2017. А вот на сольном концерте побывала впервые, очень понравилось! Сыграли все песни, которые хотелось услышать. Очень понравился и новый альбом. А еще мне достались обе барабанные палочки!

Послушать любимую группу пришли сотни ижевчан

- Я был на всех концертах «Северного Флота» в Ижевске, - рассказывает Олег Романов. - Ребята великолепны, как и всегда. Наконец услышал вживую новый альбом, жаль только, исполнили его не весь. Очень ждал песню «Ленинград» - она очень выделяется на фоне стилистики группы, очень удачный эксперимент у ребят. Везде, где проходила презентация альбома, эта песня игралась, а у нас ее решили почему-то убрать. Но в целом всё было просто супер, все самое лучшее на одном концерте. Даже не верится, что уже группе уже пять лет - кажется, они только недавно презентовали свой дебютный альбом.

Музыканты исполнили как ранние песни «Любовь и время», «Рожденный убивать» и «Харон», так и треки со свежего альбома «Иной», «Колыбельная», «Здравствуй, страна» и другие.

- Группу «Северный Флот» я слушаю года полтора, до этого знал лишь отдельные их песни, например, «Стрелы» и «Поднимая знамя». На концерте побывал впервые, - рассказывает Алексей Савченко. - Концерт очень понравился, эмоций куча! Просто зверь мужики! Отправляясь на концерт, я ждал только презентации нового альбома и был приятно удивлен, когда зазвучали и другие хиты группы. В основном ждал две песни: «Удачи солдат» и «Ленинград». Одну из них услышал и был просто в восторге. Очень радовало, что зал также подхватывал большинство песен. Правда, людей было очень много - мне кажется, помещение лучше было подобрать больше.

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Екатерина Остина

Автор фото – Андрей Бобылев

Фото: Андрей Бобылев