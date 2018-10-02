2018-10-02T07:29:42+03:00
Общество

Утро в Ижевске: уход с поста главного Госжилинспектора Удмуртии, реконструкция «Динамо» и модернизация формулы расчета пенсий

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 октября, вторник. В городе сегодня тепло. Днем воздух прогреется до +13 градусов. Однако уже вечером столбик термометра покажет всего +3. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Систему расчета пенсий россиян модернизируют с 2025 года (подробнее)

С 1 октября оплата проезда картой в автобусах Ижевска вновь повысится (подробнее)

В Ижевске 91-летнюю бабушку обманули «продавцы меда» (подробнее)

В Ижевске заложили аллею молодых деревьев (подробнее)

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Покинул пост

Понедельник, 1 октября, стал последним рабочим днем Марата Исмагилова на должности начальника Государственной жилищной инспекции при Министерстве энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртии. Как он сообщил на своей личной странице в «Фейсбук», теперь он будет трудиться не только в Удмуртии, но и во всех 85 субъектах страны. (подробнее)

Фото: vk.com/domudm

Фото: vk.com/domudm

Закончат к зиме

Еще летом 2018 года в столице Удмуртии началась масштабная реконструкция стадиона «Динамо». На территории спортивного объекта работы проводятся в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 гг.». (подробнее)

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Еще 60 км

До наступления холодов и пока не выпал первый снег в Удмуртии необходимо сделать еще 14 участков дорог общей протяженностью 60,67 километра. Как сообщает ГУП «Удмуртавтодор», в основном это республиканские дороги межмуниципального и регионального значения. (подробнее)

Фото: vk.com/domudm

Фото: vk.com/domudm

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