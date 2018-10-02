«Вишневый сад», «Король Лир» или «Мертвые души»: на какие спектакли стоит сходить в Ижевске?

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-02T11:13:52+03:00

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«КОРОЛЬ ЛИР» (18+)

Фото: dramteatr18.ru

Спектакль по мотивам трагедии Вильяма Шекспира «Король Лир» расскажет о невозможности смириться с тем фактом, что человек смертен. Действие происходит в сознании умирающего человека перед встречей с вечностью. Узнав о скорой смерти, герой пытается переосмыслить прожитую жизнь, вспоминает свою юность. Актеры рассказывают историю языком метафоры и поэзии, давая зрителю возможность включить свою фантазию и воображение.

Когда: 7 октября (воскресенье), 18:30

Где: Русский драматический театр (ул. М. Горького, 71)

Цена: 300-400 рублей

«ВИШНЕВЫЙ САД» (16+)

Фото: vk.com/theatre_molodoy_chelovek

Любимый многими Чеховский «Вишневый сад» представят ижевчанам актеры театра «Молодой человек». В старинное родовое имение возвращается из Парижа госпожа Раневская, собирая вокруг себя семью и друзей. Но время родовых имений заканчивается, впереди иная, еще неизвестная жизнь. Имение продано за долги, вишневый сад вырубают, всем пора уезжать. Остается только дом, в котором забывают старика Фирса.

Когда: 26 сентября (среда), 18:00

Где: театр «Молодой человек» (ул. Милиционная, 103)

Цена: 300-400 рублей

Источникфото:

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

Фото: vk.com/udmteatr

В основу данной постановки по мотивам одноименной поэмы Николая Гоголя легли оба тома произведения - хрестоматийный Первый и сохранившиеся фрагменты Второго. Спектакль расскажет о «милейшем человеке» Павле Ивановиче Чичикове - ловком, предприимчивом, энергичном аферисте с одной стороны, заложнике обстоятельств с другой. Произведение, по праву считающееся русской классикой, в спектакле обретет новые краски - герои предстанут не как гротесковые комедийные карикатуры, а как вполне узнаваемые живые люди со своими слабостями и пороками, радостями и бедами.

Когда: 23 ноября (пятница), 18:30

Где: Национальный театр Удмуртии (ул. М. Горького, 73)

Цена: 300-450 рублей

«НОКТЮРН ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+)

Романтическая фантазия «Ноктюрн для влюбленных» - это спектакль, в котором воедино соединяются аттракцион и искусство. С помощью поэтических картин и мелодичной музыки актеры расскажут историю влюбленной пары, отправившейся в странствие по миру. Почти весь земной шар поместится в небольшом окошке - оно подобно яблоку на блюде, показывающему заморские города и страны.

Когда: 6 октября (суббота), 17:00

Где: Театр кукол (ул. Ломоносова, 9)

Цена: от 300 рублей

«СКАЗАНИЕ О НЕВИДИМОМ ГРАДЕ КИТЕЖЕ И ДЕВЕ ФЕВРОНИИ» (12+)

Фото: vk.com/operaizh

За это произведение Николая Римского-Корсакова режиссеры театров берутся крайне редко - из-за сложности и неоднозначности, но в Ижевске поставить оперу «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» все-таки решились. Кроме философского разговора о самосознании русского народа, его несломленном духе, о защите Родины зрителей ждут зрелищные декорации и множество дорогих костюмов: огромный золотой купол, пламя свечей, сцена, уходящая в бассейн, костюмы из черной кожи и синего бархата и многое другое. Современные технологии позволят увидеть, как средневековый русский город становится невидимым, чтобы спастись от захватчиков.

Когда: 20 октября (суббота), 18:00

Где: театр оперы и балета им. П.И. Чайковского (ул. Пушкинская, 221)

Цена: 300-700 рублей

«12 СТУЛЬЕВ» (16+)

Яркая и фееричная постановка о том, как Остап Бендер и Киса Воробьянинов отправляются на поиски бриллиантов, спрятанных в одном из стульев мадам Петуховой. Спектакль погрузит зрителей в атмосферу лицедейства и праздника. Необычная пластика в жанре немого кино и всегда актуальный иронический текст авторов романа помогут создать связь с той эпохой. Два центральных героя - две родственные души - попадут в круговорот персонажей. На глазах зрителей актеры будут перевоплощаться в знакомые образы.

Когда: 5 и 6 октября (пятница, суббота), 18:30

Где: Русский драматический театр (ул. М. Горького, 71)

Цена: 600-1000 рублей

«ПЬЯНЫЕ» (18+)

Фото: dramteatr.ru

Отчаянная клоунада в двух действиях. Наши современники: банкиры, модели, домохозяйки и не только - все совершенно пьяны, а значит, в эту ночь они неспособны врать. Разговоры о Боге, любви и свободе, желание жить и бунтовать, прощать и проклинать. Каждый из них подсознательно желает измениться сам и изменить мир вокруг.

Когда: 8 ноября (суббота), в 18:30

Где: Русский драматический театр

Цена: 400 - 600 рублей

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (12+)

Фото: vk.com/teatrkukoludm

Постановку не должна оставить равнодушным ни одного зрителя. Спектакль по пьесе Ульхира Хуба. История о большой дружбе трех пингвинов, которые стремились спастись с другими животными на Ноевом ковчеге. Хитроумный план по спасению друга придуман, осталось осуществить его. Оригинальная интерпретация Библейских сюжетов показывает такие важные и серьезные вещи, как дружба, вера, любовь к ближним, сострадание и взаимопомощь.

Когда: 19 октября (пятница), в 18:30

Где: театр кукол

Цена: 350 рублей

«СИНДРОМ СЧАСТЬЯ, ИЛИ ЛОЖЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)

Фото: afisha.74.ru

Авантюрная комедия по пьесе Ив Жамиака «Месье Жамиак или человек, который платит». Главный герой обворожителен и обеспечен, но очень несчастен в личной жизни. Однажды он просто решил купить себе семью. Вся эта сумасшедшая затея с домашним театром нужна Амилькару, потому что он верит, что только так он сможет получить то, о чем мечтал. Исполнять главные роли будет невероятный звездный состав: Николай Добрынин, Роман Мадянов, Людмила Артемьева и Галина Петрова

Когда: 13 октября (суббота), в 19:00

Где: ДК «Аксион»

Цена: 1800 - 4000 рублей

«САРДАН» (12+)

Череда неожиданных веселых событий и увлекательных открытий может захватить даже самых искушенных зрителей. Подлинная деревенская жизнь с ее уникальным юмором, простотой и понятными образами рождается на сцене, превращается в искрометный, живой и очень душевный спектакль.

Когда: 29 ноября (четверг), в 18:30

Где: Национальный театр Удмуртии

Цена: 300 - 350 рублей

«КТО ХОЗЯИН ЗЕМЛИ?» 6+

Это постановка о появлении первого человека на земле. Страшно и одиноко ему было среди неподвластной ему природы. Но однажды он встретил другого человека - женщину.

Когда: 25 октября (четверг), в 13:00

Где: театр «Молодой человек» (ул. Милиционная, 103)

Цена: 150 рублей

«БАБИЙ БУНТ» (12+)

Фото: operaizh.ru

Музыкальная комедия по мотивам «Донских рассказов» Михаила Шолохова. Вопреки своим действиям и утверждениям, героини считают необходимым доступно объяснить своим мужьям, что может произойти, если они объявят забастовку. Женщинам надоело тащить весь домашний быт на своих плечах. Цветовая гамма спектакля создает у зрителей ощущение постоянно присутствующего солнечного света. Костюмы актеров интерпретируют мотивы русских народных промыслов.

Когда: 26 октября (пятница), в 18:00

Где: театр оперы и балета Удмуртии

Цена: 300 - 600 рублей