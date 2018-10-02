«Чиж & Со» споют в Ижевске песни о любви и жизни

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-02T14:49:57+03:00

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29 октября в Ижевске выступит, ни больше, ни меньше, живая легенда русского рока: Сергей Чиграков и его команда привезут в город старые песни о вечном, близком. Концерт группы «Чиж & Ко», организован продюсерским центром «Хочу билет».

О Женщине, любви и жизни

Ижевск любит Чигракова и его творчество. В 2017 году группа дала в нашем городе юбилейный концерт, на котором исполнила песни «Фантом», «То засада, то измена», «Вечная молодость», «Рожден, чтобы бежать»… Хитам под 20 лет, но их все также пели из зала и встречали радостными криками.

Трудно сказать, в чем же феномен «Чижа», в чем причина его многолетней популярности у разных поколений слушателей. Наверное немалую роль играет талант, а также профессионализм, харизма и удивительная искренность. О чем бы ни пел Сергей, его песни всегда получаются о любви: любви к жизни, к окружающему миру, к людям, к Женщине…

«Витаминные» букеты из перчиков и слова благодарности

Последний раз «Чиж» радовал ижевчан в 2017 году. Зал в ДК «Металлург» был забит до отказа, а поклонники все шли и шли, стояли в проходах, заполняли фан-зону. Песням Чигракова подпевали взрослые и дети: на концерт пришли семьями. «Чиж» объединяет поколения, и в этом еще одна из особенностей творчества группы.

Спустя два десятка песен зал был не готов отпустить артиста - Чигракову несли цветы, «витаминные» букеты из перчиков и простые слова благодарности.

В этом году у ижевчан появилась уникальная возможность снова услышать теплые мотивы блюза, блюз-рока, фолк-рока и рок-н-ролла легендарных «Чиж & Ко».

Встречаемся в 29 октября в 19:00, в ДК «Металлург».

Билеты на сайте «Хочу билет» и в точках продаж.

Только для лиц старше 16 лет.

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