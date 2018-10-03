Утро в Ижевске: введение двухэтажных вагонов, преображение площади и пересадка чиновников на такси
Доброе утро, Ижевск! На календаре 3 октября, среда. Сегодня будут дожди, температура +10...+11. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:
- В Удмуртии нашли пропавшую 15-летнюю девушку (продолжение).
- Путин призвал найти средства на пенсионные изменения (продолжение).
- Запустили двухэтажные вагоны в поезде Ижевск-Москва (продолжение).
- В Удмуртии житель Татарстана решил подкупить инспектора ДПС (продолжение).
- Рок в защиту животных: В Ижевске пройдет благотворительный концерт для помощи пушистикам (продолжение).
- В Ижевске «лесовик» дал вторую жизнь засохшему дереву (продолжение).
- Пересадив чиновников на такси, страна может сэкономить десятки миллиардов (продолжение).
Далее с подробностями:
Преображение площади
Что будет с Центральной площадью?
Работа кипит на Центральной площади Ижевска. И уже 1 декабря должны убрать забор, всю строительную технику и показать жителям обновленную площадь. Что же мы увидим (продолжение).
Изменение дворов
Преображение дворов
Практически все лето кипела работа во дворах Ижевска в рамках федеральной программы. Что сделали? И как они изменились? Представляем фото до и после ремонта (продолжение).
Почему ушел инспектор?
Ушел Марат Исмагилов
Главный жилищный инспектор Удмуртии Марат Исмагилов покидает свой пост. Чиновник пошел на повышение и с 8 октября начнет работать в Москве. «Комсомолка» разбиралась, как коллеги и обычные жители оценивают его работу (продолжение).
Театральный сезон
Театральный сезон
На какие спектакли стоит сходить в Ижевске? «Комсомолка» рассказывает, какие постановки увидят жители в новом сезоне (продолжение).
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