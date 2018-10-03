2018-10-03T06:59:19+03:00
Общество

Утро в Ижевске: введение двухэтажных вагонов, преображение площади и пересадка чиновников на такси

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 3 октября, среда. Сегодня будут дожди, температура +10...+11. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- В Удмуртии нашли пропавшую 15-летнюю девушку (продолжение).

- Путин призвал найти средства на пенсионные изменения‍ (продолжение).

- Запустили двухэтажные вагоны в поезде Ижевск-Москва (продолжение).

- В Удмуртии житель Татарстана решил подкупить инспектора ДПС (продолжение).

- Рок в защиту животных: В Ижевске пройдет благотворительный концерт для помощи пушистикам (продолжение).

- В Ижевске «лесовик» дал вторую жизнь засохшему дереву (продолжение).

- Пересадив чиновников на такси, страна может сэкономить десятки миллиардов (продолжение).

Далее с подробностями:

Преображение площади

Что будет с Центральной площадью?

Что будет с Центральной площадью?

Работа кипит на Центральной площади Ижевска. И уже 1 декабря должны убрать забор, всю строительную технику и показать жителям обновленную площадь. Что же мы увидим (продолжение).

Изменение дворов

Преображение дворов

Преображение дворов

Практически все лето кипела работа во дворах Ижевска в рамках федеральной программы. Что сделали? И как они изменились? Представляем фото до и после ремонта (продолжение).

Почему ушел инспектор?

Ушел Марат Исмагилов

Ушел Марат Исмагилов

Главный жилищный инспектор Удмуртии Марат Исмагилов покидает свой пост. Чиновник пошел на повышение и с 8 октября начнет работать в Москве. «Комсомолка» разбиралась, как коллеги и обычные жители оценивают его работу (продолжение).

Театральный сезон

Театральный сезон

Театральный сезон

На какие спектакли стоит сходить в Ижевске? «Комсомолка» рассказывает, какие постановки увидят жители в новом сезоне (продолжение).

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