Утро в Ижевске: экзотические кошки в городском жилище, недостоверные данные о доходах чиновников и отмена тюрьмы за репост

СЕГОДНЯ 07:20 2018-10-04T07:19:08+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 4 октября, четверг. Сегодня столицу ждут дожди и 15 градусов тепла. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- В Удмуртии проведут 35 проверок из-за недостоверных данных об имуществе и доходах чиновников (подробности)

- В Ижевске врач, которого подозревают в изнасиловании пациентки, хотел оспорить меру пресечения (подробности)

- В полиции Ижевска прокомментировали пропажу 10-летней девочки (подробности)

- В Удмуртии семейная пара угрожала мужчине отрезать пальцы, если он не отдаст деньги (продолжение)

- В семи школах Ижевска начали свою работу медицинские и инженерные классы (продолжение)

- Вопрос с реконструкцией Национальной библиотеки Удмуртии может быть решен в ближайшие три года (продолжение)

- СКР возбудил уголовное дело после гибели трех человек при крушении вертолета в Костромской области (подробности)

- Путин подписал поправки в пенсионное законодательство (подробности)

Далее с подробностями

Экзотические коты в большом городе

Весьма необычного питомца завела себе семейная пара из Ижевска. У них уже есть три кошки, две собаки, цыпленок и теперь – каракалы. Это хищные кошки, внешне похожи на рысей. Как они уживаются в одном доме и какие игрушки предпочитают, выяснила «Комсомолка» (продолжение).

И снова дольщики

В Ижевске приостановлено строительство жилого комплекса «Солнечная слобода» – жилого комплекса в Ленинском районе, недалеко от поселка Шунды. Телефон застройщика – ООО «СтройДевелопментГрупп» – не отвечает, а агентство недвижимости «Мегаполис», которое занимается продажей квартир в комплексе, остановило их реализацию. Стройка интересна еще и тем, что квартиры в доме жилого комплекса должны были получить 23 участника долевого строительства ЖК «Акварель», в отношении строительной компании которого введено конкурсное производство (продолжение).

Как появилось Воткинское шоссе?

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Не так давно свой день рождения отметили две главные улицы района «Буммаш» в Ижевске - Дзержинского и Буммашевская. На карте города они появились более чем полвека назад, в 1967 году. Кстати, улица Дзержинского существовала и раньше, только носила другое название - улица Строителей, совсем как в знаменитом фильме Эльдара Рязанова. Другие интересные факты из истории «Буммаша» читайте в материале «Комсомолки» (продолжение).

Сажать в тюрьму за репост не будут

Частично декриминализировать ту самую статью, по которой "сажали за репост", предложил Владимир Путин. Президент внес на рассмотрение Госдумы пакет поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.