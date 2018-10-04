«Он просто болен» Обвиняемый во взрыве газа в Ижевске может избежать наказания?

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-04T10:33:09+03:00

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С момента трагедии на Удмуртской, 261 прошел почти год - 9 ноября 2017 года в многоэтажке прогремел взрыв, в результате которого обрушилась одна из секций дома. Погибли 7 человек, 11 получили травмы.

В случившемся обвиняют 27-летнего ижевчанина Александра Копытова. Рассмотрение уголовного дела начнется в Верховном суде Удмуртии 8 октября. Однако даже если мужчину признают виновным, есть риск, что ему удастся избежать наказания.

ОПАСЕН ДЛЯ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ

Напомним, что по версии следствия, Копытов открыл газ, чтобы заглушить голоса, которые ему постоянно слышались. Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала – мужчина страдает от хронического психического расстройства. Возможно, именно оно стало причиной случившегося. Именно поэтому государственное обвинение настаивает на принудительном лечении – по закону оно не считается уголовным наказанием.

– На момент совершения преступления он был невменяем. Здесь наказание не предполагается, так как человек болен. Он не является субъектом преступления, поэтому и наказание ему не может быть назначено. Ему лишь назначается принудительно лечение медицинского характера, которое может длиться хоть всю жизнь. Все зависит от заключения врачей и состояния Копытова, – пояснил начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Удмуртии Игорь Карпов.

Кстати ранее Копытов ни на каком учете не состоял. Лишь однажды он обращался к врачам, когда у него были проблемы с наркотиками. Тогда Копытову прописали лечение и все. Сейчас Копытов находится в Республиканской клинической психиатрической больнице Удмуртии.

Фото: Сергей Грачев

– В настоящее время сомнений в заключение экспертизы нет. В отношении таких лиц обычно избирается наказание в виде заключения под стражу. Копытов в качестве подозреваемого также был арестован и содержался в СИЗО. Но после проведения экспертизы стало ясно, что содержать в СИЗО его нельзя, так как он представляет опасность для себя и окружающих, поэтому его перевели в больницу, – рассказал начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Удмуртии Игорь Карпов. – Его болезнь прогрессирует, он находится в неадекватном состоянии.

О плачевном состоянии Копытова говорят и его родные.

– С братом мы не общаемся, виделись только в суде, когда его задержали. Он мне ничего не рассказывал, – рассказал брат Копытова. Он живет в Санкт-Петерберге. – Знаю, что ему тяжело под действием препаратов. Все вопросы решаю я, что в следствии, что в суде. Я сам приеду в Ижевск на заседания. Хочу максимально оградить маму от всего этого, она очень близко все принимает к сердцу. Не хватало еще, чтобы она в больницу слегла.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

8 октября в Верховном суде Удмуртии состоится первое заседание по делу. Сомнений в том, что процесс растянется надолго, нет – суду предстоит выслушать позицию нескольких сотен потерпевших (одних только жильцов с имущественным ущербом – свыше 400 человек!).

Кстати, сам Копытов участие в заседании, вероятнее всего, не примет из-за своего тяжелого состояния.

Фото: Дмитрий Солодянкин

– Суд должен установить, имело ли место само деяние, совершил ли это деяние именно Копытов? Является ли он невменяемым и нуждается ли в принудительных мерах медицинского характера? Все это должно быть выяснено в ходе заседаний. Также у нас свыше 440 потерпевших, которым причинен имущественный ущерб, и каждого нам нужно допросить, – комментирует Карпов.

Если суд примет сторону обвинения, мужчину отправят на лечение. Где именно оно пройдет и сколько продлится - пока неизвестно. Понятно лишь, что по закону это должен быть стационар специализированного типа.

– Практически всегда гособвинитель основывает свое мнение с учетом судебно-психиатрической экспертизы. Если она сомнений не вызывает и не требуется повторной экспертизы, то суд при вынесении окончательного решения следует тоже именно ей. В этом деле, с большой степенью вероятности, я могу сказать, что суд будет руководствоваться результатами уже проведенной судебно-психиатрической экспертизы и назначит принудительное лечение. Если человек не осознавал характер своих действий, не мог руководить ими, то как его наказывать? Он просто болен и его надо лечить, и лечить принудительно, – прокомментировал адвокат Максим Белоковыльский.

Как отметили в прокуратуре, никакой особой охраны после лечения (если суд все-таки примет такое решение) не будет. Но это только в том случае, если врачи дадут заключение о полном выздоровлении и о том, что человек для общества не опасен. В ином случае лечение будет продолжаться.

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