Школьный альбом: ижевчане о том, какие жизненные уроки преподали им учителя

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-05T12:55:33+03:00

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5 октября в России отмечают День учителя. Накануне праздника IZHLIFE собрал истории ижевчан о том, как школьные наставники повлияли на их судьбу.

Олег Вылегжанин, основатель «Центра высоких технологий»

Олег Вылегжанин учился на отлично, шел на золотую медаль и планировал стать журналистом. В его учебе все шло слишком гладко. Олег понимал: в жизни так не бывает. Однажды он ехал в троллейбусе мимо школы №30 и решил, будет учиться в престижном лицее. Самоуверенный ученик произвел впечатление на директора Владимира Ивановича Хохрякова, и он взял школьника без экзаменов прямо во время учебного года.

– Он сказал, что есть одно место в математическом классе. Только приходить нужно прямо завтра. Это было советское время, я – секретарь комитета комсомола школы. Я не понимал, как это можно – не пойти в свою школу, а пойти в другую. Да и учиться хотел в гуманитарном. Но все-таки пришел. Там я познакомился с настоящей математикой и информатикой, скатился на двойки, даже пару раз хотел уйти. Это был самый тяжелый период в моей жизни. Однако закончил ударником. Да, я мог получить золотую медаль в первой школе, но тогда бы я не научился бороться. Владимир Иванович изменил мою жизнь, – поделился Олег Витальевич.

«Когда я, секретарь комитета комсомола школы, не явился на уроки, в школе был скандал, меня долго искали, а личное дело так и не передали в новую школу». Фото: архив героев публикации

Наталья Наговицына, директор школы №27 Ижевска

– В начальной школе я все время держалась за портфель первой учительницы, – делится Наталья Наговицина, директор школы №27. – Мне нравилось дожидаться ее после уроков, идти, держась за ее портфель, и разговаривать об учебе. Мне так хотелось быть учителем. Я даже предлагала ей помочь проверить тетрадки. Правда, сейчас этого не люблю. Именно благодаря ей я стала педагогом, – рассказала Наталья Николаевна.

«В классе шестом нам доверили красить пол, но мы не донесли краску – все разлили, всю школу испачкали», – вспоминает Наталья Наговицина. Фото: архив героев публикации

Максим Вылегжанин, председатель Федерации лыжных гонок Удмуртии, чемпион мира по лыжным гонкам

В третьем классе Максим Вылегжанин даже не мечтал стать известным лыжником. Он сильно уступал в росте своим одноклассникам – на физкультуре год из года замыкал шеренгу. Свою первую в жизни гонку серьезно не воспринял. Ушел домой, даже не дождавшись награждения. А уже на следующий день проснулся чемпионом школы. Классный руководитель Валентина Алексеевна Прохорова вручила Максиму его первую спортивную грамоту.

– Она подняла с мест всех учеников и приветствовала меня, как настоящего чемпиона. В тот момент я понял, что в лыжной гонке, независимо от роста, ты можешь соревноваться с любыми соперниками. Благодаря ее поддержке я осознал, все возможно в этой жизни. Главное, чтобы в тебя верили, – рассказал Максим Вылегжанин.

Классный руководитель Максима Вылегжанина Валентина Алексеевна Прохорова смотрит все соревнования спортсмена по телевизору

Александр Прасолов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Удмуртии.

Житейские истины открылись именно в школе и Александру Прасолову. Учитель математики – Флюра Гарифовна Габидуллина – научила не только доказывать теоремы и считать логарифмы.

– Когда у доски ошибался, она всегда говорила: не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта фраза мне очень запомнилась. Ведь в математике, как в жизни. Взялся за решение задачки – стремишься решить ее до конца. Так и жизнь состоит из задачек. Не бояться ошибиться, идти вперед – это то, что преподаватель до нас донес, – подытожил Александр

Отличник Александр Прасолов и его первая учительница Валентина Евдокимовна Трефилова. Фото: архив героев публикации

Алла Шумихина, синоптик, начальник отдела гидрометобслуживания «Удмуртский ЦГМС»

Алле Шумихиной первая учительница запомнилась своей строгостью и принципиальностью. Весь класс у педагога писал одним почерком и выводил каждую букву. Такие методы вызывали непонимание даже у серебряной медалистки. И только спустя годы до Аллы дошел скрытый смысл принудительной каллиграфии. Все, за что берутся ее ученики, выполняется правильно, аккуратно, основательно.

- Мы никогда не чувствовали, что она нас выделяет. Она была очень строга и одинаково относилась ко всем. Но потом, по рассказам моей мамы, выяснилось, что она очень хвалила меня. Видимо, у нее был такой принцип: если сильно хвалить ребенка, он может расслабиться. Благодаря ей я приобрела основательный фундамент, с ним гораздо легче двигаться вперед.

«Сейчас связь не поддерживаем, но когда я начала поднимать старые архивы и пробуждать воспоминания, очень захотелось ее найти». Фото: архив героев публикации

Иван Черезов – чемпион мира по биатлону

Иван Черезов начал заниматься биатлоном еще в начальной школе. С этого момента учеба стала уступать спортивным сборам. Но любимую учительницу химии – Елену Сентякову – Иван никогда не разочаровывал.

«Сборы могли длиться больше месяца, - рассказывает учитель Ивана Черезова Елена Сентякова, - Но по приезду, он первым делом шел в школу и закрывал свои долги. И более того, даже успевал участвовать во внеучебной деятельности. Их было четверо друзей-биатлонистов. Их даже называли 4 мушкетёра. Но именно в Иване была целеустремленность, которая определяла в нем будущего чемпиона».

«Учителя поддерживали спортивные начинания, несмотря на то, что приходилось пропускать много уроков», - говорит Иван Черезов. Фото: архив героев публикации

Светлана Геннадьевна Петрова - начальник Управления образования администрации Ижевска

Светлана Петрова впервые открыла в себе лидера на уроках Эльзы Михайловны Пашкиной. Уже в начальной школе учитель разглядела в школьнице серьезные организаторские способности. И уже тогда доверяла маленькой девочке вести за себя уроки. Командный голос, четкая дикция и выразительность – одноклассники и не думали противоречить юному педагогу. Светлана поняла: это то самое дело, которому она посвятит свою жизнь.

- Первую ее пятерку я запомнила на всю жизнь. Я получила ее, когда в прописи мы писали текст стихотворения «С чего начинается Родина». Я храню эту пропись с 83 года. И эту пятерку я обводила синей пастой всю свою сознательную жизнь. Понимаете, как она мне дорога была в то время. На данный момент Эльзе Михайловне больше 80 лет. И моя мечта каждый День учителя ее как-то поздравить. Но не получается ее найти, она не выходит на связь со школой. Хочется ей по-человечески сказать большое спасибо.

«Эльза Михайловна сыграла роль в моем становлении, как учителя. Все, что она вложила меня – это результат ее успеха, результат большой любви к делу, которое мы сейчас уже с ней вместе ведем». Фото: архив героев публикации

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