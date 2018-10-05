2018-10-05T12:55:33+03:00
Общество

Школьный альбом: ижевчане о том, какие жизненные уроки преподали им учителя

Олег Вылегжанин, Александр Прасолов и Алла Шумихина рассказали о любимых педагогах
Мария Мерзлякова
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Фото: архив героев публикацииФото: архив героев публикации
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5 октября в России отмечают День учителя. Накануне праздника IZHLIFE собрал истории ижевчан о том, как школьные наставники повлияли на их судьбу.

Олег Вылегжанин, основатель «Центра высоких технологий»

Олег Вылегжанин учился на отлично, шел на золотую медаль и планировал стать журналистом. В его учебе все шло слишком гладко. Олег понимал: в жизни так не бывает. Однажды он ехал в троллейбусе мимо школы №30 и решил, будет учиться в престижном лицее. Самоуверенный ученик произвел впечатление на директора Владимира Ивановича Хохрякова, и он взял школьника без экзаменов прямо во время учебного года.

– Он сказал, что есть одно место в математическом классе. Только приходить нужно прямо завтра. Это было советское время, я – секретарь комитета комсомола школы. Я не понимал, как это можно – не пойти в свою школу, а пойти в другую. Да и учиться хотел в гуманитарном. Но все-таки пришел. Там я познакомился с настоящей математикой и информатикой, скатился на двойки, даже пару раз хотел уйти. Это был самый тяжелый период в моей жизни. Однако закончил ударником. Да, я мог получить золотую медаль в первой школе, но тогда бы я не научился бороться. Владимир Иванович изменил мою жизнь, – поделился Олег Витальевич.

«Когда я, секретарь комитета комсомола школы, не явился на уроки, в школе был скандал, меня долго искали, а личное дело так и не передали в новую школу». Фото: архив героев публикации

«Когда я, секретарь комитета комсомола школы, не явился на уроки, в школе был скандал, меня долго искали, а личное дело так и не передали в новую школу». Фото: архив героев публикации

Наталья Наговицына, директор школы №27 Ижевска

– В начальной школе я все время держалась за портфель первой учительницы, – делится Наталья Наговицина, директор школы №27. – Мне нравилось дожидаться ее после уроков, идти, держась за ее портфель, и разговаривать об учебе. Мне так хотелось быть учителем. Я даже предлагала ей помочь проверить тетрадки. Правда, сейчас этого не люблю. Именно благодаря ей я стала педагогом, – рассказала Наталья Николаевна.

«В классе шестом нам доверили красить пол, но мы не донесли краску – все разлили, всю школу испачкали», – вспоминает Наталья Наговицина. Фото: архив героев публикации

«В классе шестом нам доверили красить пол, но мы не донесли краску – все разлили, всю школу испачкали», – вспоминает Наталья Наговицина. Фото: архив героев публикации

Максим Вылегжанин, председатель Федерации лыжных гонок Удмуртии, чемпион мира по лыжным гонкам

В третьем классе Максим Вылегжанин даже не мечтал стать известным лыжником. Он сильно уступал в росте своим одноклассникам – на физкультуре год из года замыкал шеренгу. Свою первую в жизни гонку серьезно не воспринял. Ушел домой, даже не дождавшись награждения. А уже на следующий день проснулся чемпионом школы. Классный руководитель Валентина Алексеевна Прохорова вручила Максиму его первую спортивную грамоту.

– Она подняла с мест всех учеников и приветствовала меня, как настоящего чемпиона. В тот момент я понял, что в лыжной гонке, независимо от роста, ты можешь соревноваться с любыми соперниками. Благодаря ее поддержке я осознал, все возможно в этой жизни. Главное, чтобы в тебя верили, – рассказал Максим Вылегжанин.

Классный руководитель Максима Вылегжанина Валентина Алексеевна Прохорова смотрит все соревнования спортсмена по телевизору

Классный руководитель Максима Вылегжанина Валентина Алексеевна Прохорова смотрит все соревнования спортсмена по телевизору

Александр Прасолов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Удмуртии.

Житейские истины открылись именно в школе и Александру Прасолову. Учитель математики – Флюра Гарифовна Габидуллина – научила не только доказывать теоремы и считать логарифмы.

– Когда у доски ошибался, она всегда говорила: не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта фраза мне очень запомнилась. Ведь в математике, как в жизни. Взялся за решение задачки – стремишься решить ее до конца. Так и жизнь состоит из задачек. Не бояться ошибиться, идти вперед – это то, что преподаватель до нас донес, – подытожил Александр

Отличник Александр Прасолов и его первая учительница Валентина Евдокимовна Трефилова. Фото: архив героев публикации

Отличник Александр Прасолов и его первая учительница Валентина Евдокимовна Трефилова. Фото: архив героев публикации

Алла Шумихина, синоптик, начальник отдела гидрометобслуживания «Удмуртский ЦГМС»

Алле Шумихиной первая учительница запомнилась своей строгостью и принципиальностью. Весь класс у педагога писал одним почерком и выводил каждую букву. Такие методы вызывали непонимание даже у серебряной медалистки. И только спустя годы до Аллы дошел скрытый смысл принудительной каллиграфии. Все, за что берутся ее ученики, выполняется правильно, аккуратно, основательно.

- Мы никогда не чувствовали, что она нас выделяет. Она была очень строга и одинаково относилась ко всем. Но потом, по рассказам моей мамы, выяснилось, что она очень хвалила меня. Видимо, у нее был такой принцип: если сильно хвалить ребенка, он может расслабиться. Благодаря ей я приобрела основательный фундамент, с ним гораздо легче двигаться вперед.

«Сейчас связь не поддерживаем, но когда я начала поднимать старые архивы и пробуждать воспоминания, очень захотелось ее найти». Фото: архив героев публикации

«Сейчас связь не поддерживаем, но когда я начала поднимать старые архивы и пробуждать воспоминания, очень захотелось ее найти». Фото: архив героев публикации

Иван Черезов – чемпион мира по биатлону

Иван Черезов начал заниматься биатлоном еще в начальной школе. С этого момента учеба стала уступать спортивным сборам. Но любимую учительницу химии – Елену Сентякову – Иван никогда не разочаровывал.

«Сборы могли длиться больше месяца, - рассказывает учитель Ивана Черезова Елена Сентякова, - Но по приезду, он первым делом шел в школу и закрывал свои долги. И более того, даже успевал участвовать во внеучебной деятельности. Их было четверо друзей-биатлонистов. Их даже называли 4 мушкетёра. Но именно в Иване была целеустремленность, которая определяла в нем будущего чемпиона».

«Учителя поддерживали спортивные начинания, несмотря на то, что приходилось пропускать много уроков», - говорит Иван Черезов. Фото: архив героев публикации

«Учителя поддерживали спортивные начинания, несмотря на то, что приходилось пропускать много уроков», - говорит Иван Черезов. Фото: архив героев публикации

Светлана Геннадьевна Петрова - начальник Управления образования администрации Ижевска

Светлана Петрова впервые открыла в себе лидера на уроках Эльзы Михайловны Пашкиной. Уже в начальной школе учитель разглядела в школьнице серьезные организаторские способности. И уже тогда доверяла маленькой девочке вести за себя уроки. Командный голос, четкая дикция и выразительность – одноклассники и не думали противоречить юному педагогу. Светлана поняла: это то самое дело, которому она посвятит свою жизнь.

- Первую ее пятерку я запомнила на всю жизнь. Я получила ее, когда в прописи мы писали текст стихотворения «С чего начинается Родина». Я храню эту пропись с 83 года. И эту пятерку я обводила синей пастой всю свою сознательную жизнь. Понимаете, как она мне дорога была в то время. На данный момент Эльзе Михайловне больше 80 лет. И моя мечта каждый День учителя ее как-то поздравить. Но не получается ее найти, она не выходит на связь со школой. Хочется ей по-человечески сказать большое спасибо.

«Эльза Михайловна сыграла роль в моем становлении, как учителя. Все, что она вложила меня – это результат ее успеха, результат большой любви к делу, которое мы сейчас уже с ней вместе ведем». Фото: архив героев публикации

«Эльза Михайловна сыграла роль в моем становлении, как учителя. Все, что она вложила меня – это результат ее успеха, результат большой любви к делу, которое мы сейчас уже с ней вместе ведем». Фото: архив героев публикации

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