Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-05T14:57:55+03:00

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Зрители ТНТ-Новый Регион прекрасно знают, что все хорошие полицейские попадают на Рублевку. Совсем скоро они узнают, что все плохиши, вроде главного героя — опера Сергея Волкова (Артур Смольянинов), пополняют ряды конной полиции. Но оказался он в ментаврах не из-за страсти к верховой езде или большой любви к лошадям, а потому что серьезно нарушил закон.

Раньше дерзкий и самоуверенный опер Волков брал взятки, крышевал подпольное казино и гонял в нетрезвом виде по городу. Спустив в очередной раз приличную сумму в игровом клубе, он с горя принял чуть больше нормы и совершил ДТП. Попав в конную полицию в качестве наказания, Волков открывает дивный, чудный мир, в котором один за всех и все за одного, а судьба и Родина едины.

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С одной стороны, главный герой все тот же дерзкий опер без страха и упрека, а с другой — вся эта обстановочка: кони, люди, седла и уздечки никак не вяжутся в сознании с серьезной работой. Но это только на первый взгляд кажется, что конные полицейские гоняют по паркам алкоголиков и желающих облегчиться. На самом же деле здесь все намного серьезнее.

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Служат здесь не только мужики в галифе и с чапаевскими усами. В конной полиции попадаются грациозные, изящные, сексуальные девушки. И они всегда сверху.

В конной полиции не место вредным привычкам. Блекджеку с плюхами здесь предпочитают кефир с ватружками. Теперь и у опера Волкова есть шанс оказаться на коне. Но сможет ли он удержаться в седле?

Смотрите ржачную комедию «Конная полиция»

с 1 октября на ТНТ-PREMIER и с 8 октября в 21.00 на ТНТ-Новый Регион!

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Фото предоставлено ТНТ

РЕКЛАМА. Серия ТВ № 21850 от 07.09.2012 г.ОГРН 1021800650530

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