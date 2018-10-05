Не хуже, чем в Москве! В Ижевске открылась новая концертная площадка

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-05T15:44:09+03:00

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В Ижевске состоялось открытие новой концертной площадки. Она стартовала на базе ресторана BBQ - первым концертом, который прошел здесь, стал вечер памяти Михаила Горшенева. Оценивать новый звук отправились и мы.

ПЛОЩАДКА, НА КОТОРОЙ УЮТНО Т ГОСТЯМ, И АРТИСТАМ на которой уютно и гостям, и артистам

Ижевск смело можно назвать музыкальным городом - ежегодно его посещают сотни артистов всех направлений и жанров. Несмотря на это, число площадок, на которых проходят выступления, можно пересчитать на пальцах - чаще всего это бары, клубы или дворцы культуры. И фанаты, регулярно посещающие концерты, нет-нет, да и вздыхают, сетуя то на нечеткий звук, то на небольшую площадь зала, то на нехватку в нем сидячих мест. Решать проблему взялось концертное агентство «Музыка и жизнь».

По словам организаторов, вместимость площадки – около 1000 человек Фото: Андрей Бобылев

- Нас не удовлетворяла ни одна из действующих площадок, - признаются руководители концертного агентства. - Поэтому мы решили запустить собственный проект. Подготовка к запуску велась целый год - мы нашли инвесторов и договорились о помещении с сетью Welcomegroup, в которую входит бар BBQ. Нам хотелось создать настоящую концертную площадку - не просто бар, где можно послушать музыку, а зону, в которой может выступить любой, даже требовательный артист, на которую может прийти любой организатор. Площадку, на которой было бы уютно и гостям, и артистам.

По словам гостей, уже оценивших площадку, звук на ней действительно качественно отличается от других клубов Фото: Сергей Грачев

В КАЧЕСТВЕ МЕСТА ВЫБРАЛИ БАР BBQ.

- Я не могу вспомнить в Ижевске ни одной концертной площадки, которая бы находилась практически в центре города, имела бы два этажа, при чем второй – с хорошей просматриваемостью,с удобной парковкой и гримеркой для артистов, - поясняют представители концертного агентства. – Мы оборудовали гримерки, установили сцену, завезли свой звук и свет – насегодняшний момент это самый лучший комплект оборудования, установленный на клубной площадке в городе. В Ижевске подобный звук и свет может позволить себе только дворец культуры.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

Все усилия были не зря – музыканты оказались довольны.

- Мы открывали эту площадку, - поделились ребята из VereDictum. - Такой мощный звук на площадке впервые и по ходу концерта выяснялись некоторые акустические недочеты - однако их можно будет легко и быстро устранить.

Руководители концертного агентства «Музыка и жизнь» обещают – площадка будет развиваться и дальше Фото: Сергей Грачев

Оценили новую площадку и ижевчане, пришедшие на концерт. Фаны, подходящие ближе к сцене, смогли ощутить мощь колонок – звуковая волна буквально сбивала с ног. Порадовал яркий свет – в дальнейшем здесь можно будет устраивать настоящее шоу – и при этом сохранившаяся общая камерность площадки. Несмотря на сравнительно небольшие размеры клуба, в нем комфортно разместились несколько сотен человек – пока одни мяли друг другу кости перед сценой, другие занимали места у бара, по бокам зала и на втором этаже. Звук на котором, кстати, немногим уступал танцплощадке.

Впрочем, большинство собравшихся предпочли остаться внизу и хорошенько оторваться под знакомые с детства хиты. К счастью, сет-лист позволял. VereDictum(Вере Диктум) исполнили несколько десятков любимых ижевчанами боевиков – «Прыгну со скалы», «Ели мясо мужики», «Лесника» и многие другие. Кстати, играть «Король и шут» для ребят не в новинку.

Новая концертная площадка включает в себя две зоны: танцевальный партнер и балкон, на котором можно расположиться с комфортом Фото: Андрей Бобылев

- В 2013 году, когда Горшка (МихаилаГоршенева, солиста группы «Король и Шут» - прим.ред.) не стало, мы случайно познакомились с организатором, который устраивал концерт памяти. Выступили и поняли, что нужно устраивать такие выступления ежегодно - люди хотят слышать любимые песни, вспоминать Миху, - рассказывают музыканты.

Кстати, самих ребят из группы нет-нет, да и сравнивают с известными музыкантами. Дескать, голос вокалиста очень уж похож на голос Горшенева.

Вспомнить любимые хиты пришли сотни ижевчан Фото: Сергей Грачев

Сами музыканты на это лишь улыбаются.

- Действительно, на первых наших альбомах некоторые находят схожие черты, - говорят они. – Но услышав свежие песни понимают – мы совершенно другая группа.

Концерт продолжался около двух часов Фото: Андрей Бобылев

Исполнили парни и свои песни.

- Сейчас мы готовим к выходу новый альбом «Один во вселенной». Он концептуальный - все треки будут завязаны в одну логическую цепочку. В нем рассказывается о человеке, который пытается спасти Землю. Нам остается лишь записать вокал, после чего отправим материалы в Чехию - сводить пластинку будут именно там, - рассказали они.

Кстати! Совсем скоро здесь пройдет еще один концерт – 28 октября здесь выступит NoizeMC (16+). Так что у ижевчан будет отличная возможность оценить качество звука и удобство новой площадки.