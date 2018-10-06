Итоги недели: претенденты на пост главы Ижевска, открытие новой концертной площадки и ликвидация производства оборудования для азартных игр
Эта неделя выдалась по-настоящему насыщенной событиями и новостями. Что произошло – расскажем в нашем материале.
Коротко о главном:
«Кругосветка Удмуртии» пройдет в Ижевске (подробнее).
Крупное производство оборудования для азартных игр раскрыли в Удмуртии (подробнее).
В Удмуртии наградили лучших учителей (подробнее).
Под Ижевском сгорел садовый дом (подробнее).
Ижевская Lada Vesta стала самой продаваемой в России машиной за 9 месяцев 2018 года (подробнее).
Бывший сотрудник исправительной колонии в Удмуртии осужден за получение взятки (подробнее).
Далее с подробностями:
Кто станет главой Ижевска?
ФОТО: АРХИВ
3 октября в Ижевске завершился прием заявок на участие в конкурсе по выбору главы города. В списке претендентов на должность оказались 21 человек (напомним, что в первом конкурсе заявились 13 человек). Кто эти люди, и когда состоится конкурсная комиссия? (продолжение)
Школьный альбом
ФОТО: АРХИВ героев публикации
5 октября в России отмечают День учителя. Накануне праздника «Комсомолка» собрала истории ижевчан о том, как школьные наставники повлияли на их судьбу. (продолжение)
Не хуже, чем в Москве!
ФОТО: АРХИВ
В Ижевске состоялось открытие новой концертной площадки. Она стартовала на базе ресторана BBQ - первым концертом, который прошел здесь, стал вечер памяти Михаила Горшенева. Оценивать новый звук отправились и мы (продолжение).
5 наивных вопросов о проекте «Родники Удмуртии – 2018»
ФОТО: flickr
Комсомолка» решила выяснить, из каких источников можно пить. Вместе с нашими партнерами мы отправимся в экспедицию по источникам нашего края, возьмем пробы и проверим, насколько вода в них соответствует нормам. За время запуска проекта мы получили немало вопросов о «Родниках Удмуртии», поэтому решили ответить здесь – всем и сразу.
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