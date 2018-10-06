Итоги недели: претенденты на пост главы Ижевска, открытие новой концертной площадки и ликвидация производства оборудования для азартных игр

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-06T11:36:03+03:00

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Эта неделя выдалась по-настоящему насыщенной событиями и новостями. Что произошло – расскажем в нашем материале.

Коротко о главном:

«Кругосветка Удмуртии» пройдет в Ижевске (подробнее).

Крупное производство оборудования для азартных игр раскрыли в Удмуртии (подробнее).

В Удмуртии наградили лучших учителей (подробнее).

Под Ижевском сгорел садовый дом (подробнее).

Ижевская Lada Vesta стала самой продаваемой в России машиной за 9 месяцев 2018 года (подробнее).

Бывший сотрудник исправительной колонии в Удмуртии осужден за получение взятки (подробнее).

Далее с подробностями:

Кто станет главой Ижевска?

ФОТО: АРХИВ

3 октября в Ижевске завершился прием заявок на участие в конкурсе по выбору главы города. В списке претендентов на должность оказались 21 человек (напомним, что в первом конкурсе заявились 13 человек). Кто эти люди, и когда состоится конкурсная комиссия? (продолжение)

Школьный альбом

ФОТО: АРХИВ героев публикации

5 октября в России отмечают День учителя. Накануне праздника «Комсомолка» собрала истории ижевчан о том, как школьные наставники повлияли на их судьбу. (продолжение)

Не хуже, чем в Москве!

ФОТО: АРХИВ

В Ижевске состоялось открытие новой концертной площадки. Она стартовала на базе ресторана BBQ - первым концертом, который прошел здесь, стал вечер памяти Михаила Горшенева. Оценивать новый звук отправились и мы (продолжение).

5 наивных вопросов о проекте «Родники Удмуртии – 2018»

ФОТО: flickr

Комсомолка» решила выяснить, из каких источников можно пить. Вместе с нашими партнерами мы отправимся в экспедицию по источникам нашего края, возьмем пробы и проверим, насколько вода в них соответствует нормам. За время запуска проекта мы получили немало вопросов о «Родниках Удмуртии», поэтому решили ответить здесь – всем и сразу.