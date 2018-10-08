Утро в Ижевске: обновление мирового рекорда Алиной Загитовой, ижевчане на шоу «Танцы» и новые правила регистрации машин
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 октября, понедельник. В городе сегодня будет дождливо. Днем воздух прогреется до +11 градусов. Однако уже вечером столбик термометра покажет всего +3. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей (подробнее)
В Ижевске прошел общегородской субботник (подробнее)
Русско-удмуртский словарь могут выпустить к 100-летию государственности Удмуртии (подробнее)
Ижевчане могут принять участие в социальном проекте «Посади кедр» (подробнее)
Далее с подробностями:
Знай наших!
Молодые танцоры из Ижевска прошли кастинг на телепередаче «Танцы на ТНТ». Эфир в городе Уфа вышел 6 октября. Первой выступила 17-летняя Любовь Дресвянникова, танцевавшая в стиле «стрип». Далее показал себя 23-летний Дмитрий Михайлов, который танцевал брейк-данс. (подробнее)
Фото: скрин с экрана
Обновила
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова стала первой в женских соревнованиях на командном турнире Japan Open, обновив мировой рекорд. Она набрала 158, 19 баллов. (подробнее)
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«Мисс Интеллект»
Евгения Никольская, студентка 2-го курса УДГУ выступила на 12-м Всероссийском конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России – 2018». Девушка завоевала титул «Мисс Интеллект». (подробнее)
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