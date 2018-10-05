Семинар-тренинг «Стратегическая встряска» впервые пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-05T15:38:18+03:00

Александр Сергеев и Александр Сазанович расскажут, как вывести бизнес из поля неопределенности на качественно новый уровень

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1 ноября в Ижевске пройдет «Стратегическая встряска», которую проведут два Александра: Александр Сергеев и Александр Сазанович.

«Ъ-Удмуртия» выяснил, чему обучат на тренинге, как на застойных рынках выйти из неопределенности.

Кому будет полезна «Стратегическая встряска»?

По словам Александра Сергеева, семинар направлен на сотрудников компаний, которые принимают стратегические решения. На рынке наблюдается стагнация – застой экономики. И в этот период российские компании «потерялись», столкнувшись с неопределенностью. Руководители и собственники не знают, куда дальше двигаться и какие решения принимать. Задача «встряски» показать, что даже не на растущих рынках есть перспективы роста. При чем семинар двух Александров не только про поиск «голубых океанов» – новых рынков, а о том, как успешно развиваться на старых и искать дополнительные возможности, создавать стратегические решения, которые будут сложнее и хитрее конкурентов.

Что ждет посетителей тренинга?

На «встряске» Александры расскажут, как выбрать стратегическую альтернативу и как ее развить. Кроме того, каждый посетитель получит готовый план действий.

Эксперты попробуют разрушить представления многих управленцев о том, что достаточно делать то же самое, только лучше. Повторение тех же самых действий в изменившихся условиях может привести к краху компании.

Будет разработана малая стратегия — это то, что можно сделать очень быстро при минимальных организационных и финансовых затратах, получив сразу отдачу в прибыли и большая стратегия — те действия, которые существенно изменят бизнес, но потребуют серьезных временных и финансовых ресурсов.

Здесь не научат навыкам продаж, здесь покажут дополнительные возможности, позволяющие увеличить продажи.

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Почему «встряска» будет полезна предпринимателям Ижевска?

Как отметил Александр Сергеев, предприниматели в Ижевске засиделись на достигнутых результатах и, можно сказать, проедают свой прошлый успех. Им нужно начать двигаться в центр. Таких прорывных проектов в Ижевске мало. «Встряска» даст возможность стратегического выбора и предоставит необходимый управленческий инструментарий.

- Часто задаюсь вопросом: что нужно сделать в компании для создания стратегических решений? Где те подразделения в компаниях, которые регулярно собираются и обсуждают вопросы стратегического развития? Отсутствие подобной работы влечет за собой отсутствие новых идей. Предполагается, что идеи должны рождаться в голове собственника. Однако думать, что это может случиться без внешнего толчка, весьма наивно. Поэтому будем рады видеть руководителей и топ-менеджеров на семинаре, готовы дать полезный инструментарий, - отметил Александр.

«Стратегическая встряска»

Когда: 1 ноября, с 10:00 до 18:00.

Где: Ижевск, ул. Бородина, 25, Парк Инн, зал Милан.

Телефон для справок: +7 (3412) 945-054

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