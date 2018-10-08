«Убийства в Ижевске случались каждый день»: ветераны уголовного розыска рассказали о работе в лихие 90-е

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-08T13:00:54+03:00

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100 лет назад, 5 октября 1918 года, в нашей стране был создан уголовный розыск – оперативная служба, работники которой раскрывают преступления, ищут пропавших без вести, а также тех, кто скрывается от следствия. К этой дате мы публикуем самое интересное из беседы с двумя ветеранами ижевского уголовного розыска Шахларом Мустафаевым и Сергеем Плотниковым. Они рассказали о том, как была устроена их работа в один из самых сложных периодов – в годы перестройки и «лихие 90-е».

Досье

Шахлар Мустафаев пришел работать в органы внутренних дел в 1986 году. Начинал с должности водителя в Первомайском РОВД, затем был оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, начальником отделения уголовного розыска. На пенсию вышел с должности начальника криминальной милиции Первомайского РОВД. Сергей Плотников служил в уголовном розыске с 1989 года: начинал как оперуполномоченный, был начальником отдела уголовного розыска Устиновского района, работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью.

Шахлар Мустафаев - в первом ряду в центре. Тогда он занимал должность начальника криминальной милиции. 2000 год.Снимок из книги «Криминальные войны Ижевска», предоставлен издательством «Монпоражён»

Перед тем, как ограбить квартиру, смотрели на почтовые ящики

– Когда я поступил на службу, у семидесяти процентов наших коллег из уголовного розыска тогда не было юридического образования, зато был огромный опыт, – рассказывает Шахлар Мустафаев. – В те годы война с преступным миром только-только начиналась. Начиналась с мелочей, с воровства автомобильных аккумуляторов, зеркал, запчастей. Мы тогда часто проводили ночные рейды, сидели в засадах – ловили тех, кто угоняет машины и мотоциклы. В каждом районе был рынок, где по выходным продавали ворованные запчасти, – мы туда ходили в гражданской одежде под видом обычных покупателей.

– В советское время, конечно, преступность была другой, – говорит Шахлар Мустафаев. – Жители тогда спокойно оставляли ключ от квартиры под ковриком – знали, что ничего у них не украдут. Тем более что все же днем были на работе, потому что была отдельная статья за тунеядство. Помню, раскрывали мы серию краж. Подозреваемый – из Пермского края. Он сам рассказывал позже, что осматривал почтовые ящики перед тем, как идти на дело. Тогда же все выписывали газеты и журналы, и если почтовый ящик был забит, значит, семья в отъезде. Преступления, как правило, совершали ранее судимые граждане. Вычислить их было несложно: если в жару человек в рубашке с длинным рукавом, то с вероятностью в 95% он прячет свои наколки, а значит, уже был судим. А сейчас люди не стесняются делать татуировки, наоборот, демонстрируют их. И не всегда понятно, то ли они их в местах лишения свободы «заработали», то ли набили ради красоты.

Ижевск, дежурная часть. УМВД России по г. Ижевску

Грабежи, убийства в Ижевске случались каждый день

– Мы даже не успели привыкнуть к той, классической советской жизни, – продолжает Шахлар Гараевич. – С приходом Горбачева к власти началась другая жизнь и появилась совершенно другая преступность. Стали образовываться кооперативы. Молодые ребята, которые раньше просто дрались друг с другом – «Ошмес», «Болото», «Автозавод», – резко превратились в бандитов. У них начались стычки – группировки делили сферы влияния. Это был период, когда одни никак не могли приспособиться к новой жизни, а другие, наоборот, приспособились и сориентировались очень быстро. Каждый день случались грабежи, убийства, кражи. Конечно, горожане тогда были всем этим напуганы, жили в страхе. Человек мог уйти на работу и не вернуться. Тем более что сотовых телефонов тогда еще не было.

– Да, вместо них были карманные пейджеры, – подхватывает Сергей Плотников. – По тем временам это было нечто. А уж когда появились первые мобильные телефоны… Как-то наш коллега приехал из Москвы и говорит: «Запомните мои слова: лет через пять-десять каждый школьник будет носить сотовый телефон». Для нас это было что-то из области фантастики.

Рабочий визит в Ижевск министра внутренних дел России генерала Анатолия Куликова. 1995 год. Фото: УМВД России по г. Ижевску

«Некоторые не выдерживали и уходили из уголовного розыска»

– Когда Союз разваливался, растерялись все, даже милиция, – говорит Шахлар Мустафаев. – Не хватало сил, чтобы бороться с криминалом. Скажем, мы прекрасно знали, что у каждого рынка есть своя «крыша», каждую ночь и каждый день бандиты убивали друг друга. Мы просто не могли с этим справиться. Потом создали отдел №6 – сейчас это отдел по борьбе с организованной преступностью, – появился ОМОН, спецназ. Постепенно стали наводить порядок.

– Тогда встал вопрос о том, чтобы разрешить сотрудникам милиции постоянно носить при себе оружие, – вспоминает Сергей Плотников. – Было много случаев, когда на милиционеров нападали и избивали. Не знаю, как в масштабах всей страны, но после наших обращений местное руководство МВД разрешило оперативному составу носить табельное оружие. К счастью, мне, например, ни разу не пришлось им воспользоваться.

– А мне однажды пришлось, но стрелял я в воздух, – добавляет Шахлар Гараевич. – В три часа ночи возвращался домой с дежурства, смотрю, в школу двое лезут. Не смог пройти мимо: подошел, представился. Один на меня с арматурой пошел, и тогда я выстрелил вверх и вызвал наряд милиции.

Задержание преступников сотрудниками МВД. Фото: Снимок из книги «Криминальные войны Ижевска», предоставлен издательством «Монпоражён»

– В начале 90-х было действительно сложно, – вспоминает Шахлар Мустафаев. – Некоторые тогда не выдерживали и уходили из уголовного розыска. Мы могли месяцами не появляться дома: сидели в засадах, раскрывали дела не в кабинете, а «в поле». Других вариантов просто не было.

– В конце 80-х я был в Устиновском РОВД, – рассказывает Сергей Плотников. – Район делился на четыре сектора, в каждом секторе был старший оперуполномоченный, которому неофициально подчинялись все службы, работающие на этом участке. У меня, например, была улица Ворошилова, частично улица 9 Января и частично Воткинское шоссе, старшим опером у нас был Василий Гаврилович Зыкин. К нему обращались с различными проблемами, и он при необходимости организовывал совместную работу всех сотрудников сектора: и участкового, и инспектора по делам несовершеннолетних, и остальных.

Задержание. Скан с видео. Фото: УМВД России по г. Ижевску

- Как-то раз мы дней восемь или десять сидели в засаде на одного бандита. Знали, что у его ребенка день рождения, а значит, он обязательно объявится дома. Тот только через пару дней после праздника пришел. Увидел нас и попытался сбежать через окно. Мы тогда часто работали по так называемому «методу личного сыска»: добывали информацию в том числе через бабушек, через знакомых», - вспоминает Шахлар Мустафаев, ветеран уголовного розыска.