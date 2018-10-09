Утро в Ижевске: угон такси пьяными школьниками, участие ижевчанина в «Русском ниндзя» и возможное возникновение дефицита товаров
Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 9 октября. За окном пасмурно и +4 градуса, днем ожидается повышение температуры до + 7. По данным Яндекс.Погода сегодня будет ясно, а к ночи похолодает до 0 градусов.
«Комсомолка» желает читателям продуктивного рабочего дня и хорошего настроения! А пока предлагаем почитать новости одной строкой:
Новые светофоры появятся на трех перекрестках Ижевска
Гособвинение: обвиняемый взорвал дом на Удмуртской из-за неприязни к соседям
Студенческие объединения Удмуртии получили 4 миллиона рублей на реализацию проектов
Маркетинговое агентство Тимати будет продвигать спортивные клубы Удмуртии
Таксистка из Удмуртии пострадала от рук пьяных школьников
Дефицит товаров может возникнуть из-за нового закона Яровой
Далее с подробностями:
«Убийства в Ижевске случались каждый день»
ФОТО: Снимок из книги «Криминальные войны Ижевска», предоставлен издательством «Монпоражён»
К 100-летию уголовного розыска мы публикуем самое интересное из беседы с двумя ижевскими правоохранителя Шахларом Мустафаевым и Сергеем Плотниковым. Они рассказали о том, как была устроена их работа в один из самых сложных периодов – в годы перестройки и «лихие 90-е» (подробнее).
Перекопам - бой!
ФОТО: Архив «КП»
Жители 32-го дома на улице Новостроительной негодуют - в прошлом году территорию около их дома перекопали, но до сих пор не благоустроили. Увы, они не одиноки в этой проблеме - по данным проведенного нами опроса*, примерно 43% жителей ждут, что в их дворе ликвидируют перекоп. Кто и когда это должен делать, разбиралась «Комсомолка» (подробнее).
«Русский ниндзя»
ФОТО: Архив Никиты Ижболдина
7 октября на Первом канале стартовал второй сезон проекта «Русский ниндзя». Участники конкурса проходят различные экстремальные испытания и борются за приз – 5 миллионов рублей. Участвует в проекте и ижевчанин Никита Ижболдин (подробнее).
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