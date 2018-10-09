Утро в Ижевске: угон такси пьяными школьниками, участие ижевчанина в «Русском ниндзя» и возможное возникновение дефицита товаров

СЕГОДНЯ 06:30 2018-10-09T06:36:55+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 9 октября. За окном пасмурно и +4 градуса, днем ожидается повышение температуры до + 7. По данным Яндекс.Погода сегодня будет ясно, а к ночи похолодает до 0 градусов.

«Комсомолка» желает читателям продуктивного рабочего дня и хорошего настроения! А пока предлагаем почитать новости одной строкой:

Новые светофоры появятся на трех перекрестках Ижевска

Гособвинение: обвиняемый взорвал дом на Удмуртской из-за неприязни к соседям

Студенческие объединения Удмуртии получили 4 миллиона рублей на реализацию проектов

Маркетинговое агентство Тимати будет продвигать спортивные клубы Удмуртии

Таксистка из Удмуртии пострадала от рук пьяных школьников

Дефицит товаров может возникнуть из-за нового закона Яровой

Далее с подробностями:

«Убийства в Ижевске случались каждый день»

ФОТО: Снимок из книги «Криминальные войны Ижевска», предоставлен издательством «Монпоражён»

К 100-летию уголовного розыска мы публикуем самое интересное из беседы с двумя ижевскими правоохранителя Шахларом Мустафаевым и Сергеем Плотниковым. Они рассказали о том, как была устроена их работа в один из самых сложных периодов – в годы перестройки и «лихие 90-е» (подробнее).

Перекопам - бой!

ФОТО: Архив «КП»

Жители 32-го дома на улице Новостроительной негодуют - в прошлом году территорию около их дома перекопали, но до сих пор не благоустроили. Увы, они не одиноки в этой проблеме - по данным проведенного нами опроса*, примерно 43% жителей ждут, что в их дворе ликвидируют перекоп. Кто и когда это должен делать, разбиралась «Комсомолка» (подробнее).

«Русский ниндзя»

ФОТО: Архив Никиты Ижболдина

7 октября на Первом канале стартовал второй сезон проекта «Русский ниндзя». Участники конкурса проходят различные экстремальные испытания и борются за приз – 5 миллионов рублей. Участвует в проекте и ижевчанин Никита Ижболдин (подробнее).