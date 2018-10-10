Утро в Ижевске: новые двухэтажные поезда «Италмас», арест экс-председателя Общественной палаты города и переход на электронные паспорта

СЕГОДНЯ 07:16 2018-10-10T07:22:36+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 10 октября, среда. По прогнозам синоптиков, сегодня нас ждет переменная облачность, вечером небольшой дождь. Температура +3..+8 градусов. Ветер юго-западный, 3-15 м/с.

«Комсомолка» желает вам хорошего дня! А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня:

- В зоопарке Ижевска появится носуха из Санкт-Петербурга (подробнее)

- Хоккейный клуб «Ижсталь» покинули двое защитников (подробнее)

- «Бабушкам из Бураново» вручили «Орден Ладошки» (подробнее)

- Экс-председателя Общественной палаты Ижевска заключили под домашний арест (подробнее)

- Два жителя Ижевска стали жертвами ДТП в понедельник (подробнее)

- На улице Карла Маркса, где насмерть сбили подростка, появится «лежачий полицейский» (подробнее)

Далее с подробностями:

«ВСЕ В ПОРЯДКЕ: Я ЗДЕСЬ, БЕГАЮ ЗА УДМУРТИЮ И НИКУДА НЕ УХОЖУ»

Фото: архив Ульяны Кайшевой

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«ИСКАТЬ И СТРЕМИТЬСЯ»

Фото: архив редакции

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РОК-МУЗЫКАНТЫ НА ОПЕРНОЙ СЦЕНЕ

Фото: Диля Ахмадишина

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ДОРОЖНЫЕ НОВОСТИ

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С БУМАЖНЫХ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

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С 2021 года правительство планирует электронные паспорта вместо бумажных. Теперь вся информация о гражданине будет на одной карточке. (подробнее)