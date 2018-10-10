Утро в Ижевске: новые двухэтажные поезда «Италмас», арест экс-председателя Общественной палаты города и переход на электронные паспорта
Доброе утро, Ижевск! На календаре 10 октября, среда. По прогнозам синоптиков, сегодня нас ждет переменная облачность, вечером небольшой дождь. Температура +3..+8 градусов. Ветер юго-западный, 3-15 м/с.
«Комсомолка» желает вам хорошего дня! А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня:
- В зоопарке Ижевска появится носуха из Санкт-Петербурга (подробнее)
- Хоккейный клуб «Ижсталь» покинули двое защитников (подробнее)
- «Бабушкам из Бураново» вручили «Орден Ладошки» (подробнее)
- Экс-председателя Общественной палаты Ижевска заключили под домашний арест (подробнее)
- Два жителя Ижевска стали жертвами ДТП в понедельник (подробнее)
- На улице Карла Маркса, где насмерть сбили подростка, появится «лежачий полицейский» (подробнее)
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«ВСЕ В ПОРЯДКЕ: Я ЗДЕСЬ, БЕГАЮ ЗА УДМУРТИЮ И НИКУДА НЕ УХОЖУ»
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«ИСКАТЬ И СТРЕМИТЬСЯ»
Фото: архив редакции
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РОК-МУЗЫКАНТЫ НА ОПЕРНОЙ СЦЕНЕ
Фото: Диля Ахмадишина
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С БУМАЖНЫХ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ
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С 2021 года правительство планирует электронные паспорта вместо бумажных. Теперь вся информация о гражданине будет на одной карточке. (подробнее)
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