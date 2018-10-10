2018-10-10T07:22:36+03:00
Общество

Утро в Ижевске: новые двухэтажные поезда «Италмас», арест экс-председателя Общественной палаты города и переход на электронные паспорта

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Валерия ШАНЬГИНА
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«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 10 октября, среда. По прогнозам синоптиков, сегодня нас ждет переменная облачность, вечером небольшой дождь. Температура +3..+8 градусов. Ветер юго-западный, 3-15 м/с.

«Комсомолка» желает вам хорошего дня! А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня:

- В зоопарке Ижевска появится носуха из Санкт-Петербурга (подробнее)

- Хоккейный клуб «Ижсталь» покинули двое защитников (подробнее)

- «Бабушкам из Бураново» вручили «Орден Ладошки» (подробнее)

- Экс-председателя Общественной палаты Ижевска заключили под домашний арест (подробнее)

- Два жителя Ижевска стали жертвами ДТП в понедельник (подробнее)

- На улице Карла Маркса, где насмерть сбили подростка, появится «лежачий полицейский» (подробнее)

Далее с подробностями:

«ВСЕ В ПОРЯДКЕ: Я ЗДЕСЬ, БЕГАЮ ЗА УДМУРТИЮ И НИКУДА НЕ УХОЖУ»

Фото: архив Ульяны Кайшевой

Фото: архив Ульяны Кайшевой

После чемпионата России по летнему биатлону Ульяна Кайшева неделю провела в Ижевске. Мы встретились с ней и узнали, какие цели представительница сборной России ставит перед собой на предстоящий сезон, и почему на выгодное предложение выступать за другой регион ответила отказом. (подробнее)

«ИСКАТЬ И СТРЕМИТЬСЯ»

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Удмуртия заключит соглашение с маркетинговой компанией GlobalStarRussia, основателем и совладельцем которой является Тимати. Агентство займется продвижением двух профессиональных спортивных клубов республики – ХК «Ижсталь» и женского ФК «Торпедо». Как GlobalStarRussia будет продвигать ХК «Ижсталь» и женский ФК «Торпедо». И что это даст Удмуртии? (подробнее)

РОК-МУЗЫКАНТЫ НА ОПЕРНОЙ СЦЕНЕ

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Новый сезон для Государственного театра оперы и балета Удмуртии им. П.И.Чайковского стал юбилейным – театр празднует сразу три круглых даты. В честь тройного юбилея, учреждение готовит несколько сюрпризов для ижевчан и гостей республики. «Комсомолка» узнала обо всем подробнее. (подробнее)

ДОРОЖНЫЕ НОВОСТИ

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Почему на 10 лет Октября уменьшили скорость движения? Где в Ижевске планируется установка новых светофоров? Какие штрафы полагаются тем, кто не меняет резину на зимнюю? Надо ли пользоваться знаком «шипы»? На эти и другие вопросы ответили начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин и заместитель начальника МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов. (подробнее)

«ВАМ НА ВТОРОЙ»

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Из фирменного поезда «Италмас» исчезнет плацкарт. Уже в начале декабря РЖД запустит новые двухэтажные составы из Ижевска в Москву, в которые войдут лишь купейные вагоны. Какие преимущества и недостатки у новых поездов, разбиралась «Комсомолка». (подробнее)

С БУМАЖНЫХ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

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С 2021 года правительство планирует электронные паспорта вместо бумажных. Теперь вся информация о гражданине будет на одной карточке. (подробнее)

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