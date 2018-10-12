Проверка зрения и лазерная коррекция: на что ижевчанам обратить внимание при выборе глазной клиники

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-12T10:19:57+03:00

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«Мона Лиза» – одна из самых современных и передовых глазных клиник в республике. На их счету около 5 тысяч операций и тысячи благодарных отзывов. В чем секрет относительно молодой офтальмологии и почему к ним на прием и операцию приезжают пациенты не только из других российских городов, но и из-за рубежа?

Современные технологии и оборудование

Клиника «Мона Лиза» открылась совсем недавно, поэтому специалисты центра используют самое современное оборудование, аналогичное ведущим глазным центрам России и мира.

– Когда мы только готовились к открытию, то основное внимание, конечно, уделили подбору аппаратуры для диагностики, лечения и проведения операций, – рассказывает главный врач «Мона Лиза», офтальмохирург Наталья Шитова. – Мы ездили в офтальмологические центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, общались с врачами и инженерами, с представителями фирм-производителей медицинской техники. В итоге мы выбрали наиболее подходящее для нас оборудование: эффективное, точное, надежное. Это немецкие аппараты Carl Zeiss(Карл Цейс), японские Nidek(Нидек), американские Alcon(Алкон), Optovue(Оптовью). С их помощью хирург может, во-первых, диагностировать те или иные заболевания на самых ранних стадиях, во-вторых, провести максимально щадящее лечение, после которого пациент восстанавливается гораздо быстрее.

Оборудование клиники «Мона Лиза» включает такие уникальные для республики аппараты, как, например, лазерная система Alcon(Алкон) для проведения операции по коррекции зрения Фемто-Ласик, спектрально-оптический когерентный томограф Optovue(Оптовью) для диагностики заболеваний сетчатки и зрительного нерва, а также единственный в Удмуртии топограф Pentacam(Пентакам), полностью сканирующий роговицу.

Выполнение уникальных операций

Открытие клиники «Мона Лиза» в Ижевске заметно облегчило жизнь жителей республики. Теперь для того, чтобы пройти сложное исследование или сделать операцию не нужно выезжать за пределы Удмуртии.

Кроме того, «Мона Лиза» – единственная в Удмуртии клиника, где делают 100% лазерную коррекцию зрения Фемто-ЛАСИК. Это быстрая, практически безболезненная и максимально эффективная лазерная операция, после которой пациент уже через 3-4 часа может садиться за руль или работать за компьютером.

Почему стоит выбрать Фемто-ЛАСИК вместо стандартной коррекции зрения ЛАСИК:

1. Расширенные показания

Фемто-ЛАСИК лечит высокую степень близорукости до -15.0 D, а также дальнозоркость до +6.0 D, астигматизм до ± 3.0, миопический астигматизм до -6.0 D и гиперметропический астигматизм до +8.0 D. Кроме того, такую операцию, в отличие от стандартного ЛАСИКа, можно проводить людям с тонкой роговицей.

2. Лазер вместо лезвия

Лазерная коррекция зрения – это операция, которая проводится в средних слоях роговицы. Чтобы до них добраться, хирург срезает верхний лоскут роговицы и отгибает его, как будто «открывает дверцу». При методе Фемто-ЛАСИК этот роговичный лоскут формируется высокоточным фемтосекундным лазером, образуя идеально гладкую поверхность лоскута, в отличие от операции ЛАСИК, где лоскут формируется лезвием. Срез получается более тонким и гладким, поэтому заживление идет гораздо быстрее.

3. Полный контроль со стороны врача

Операция проводится под контролем хирурга и двойным контролем самой системы. Это значит, что во время формирования роговичного лоскута врач при необходимости может остановить работу лазера, откорректировать ее и возобновить. При обычном ЛАСИКе такое, увы, невозможно.

4. Скорость проведения операции

Роговичный лоскут формируется всего за 6 секунд, а отсутствие прямого воздействия на глаз сводит неприятные ощущения пациента к минимуму.

5. Безопасность

Во время этой операции для каждого глаза используется отдельный одноразовый набор, включающий насадку на лазер, а также пластиковое кольцо с системой трубок, которое прикасается к глазу во время операции и фиксирует его.

6. Отличный результат

Зрение восстанавливается уже через 3-4 часа, а вероятность осложнений, по сравнению с обычной операцией ЛАСИК, здесь снижена в несколько раз.

Опытные и талантливые врачи

– Особенность нашей клиники в том, что здесь пациент сам выбирает, к какому врачу он хотел бы записаться на прием или операцию, – рассказывает Наталья Шитова. – В глазной клинике «Мона Лиза» мы собрали команду профессионалов с безупречной репутацией, которых знают и в республике, и за ее пределами. И часто пациенты идут к ним целенаправленно.

Один из таких докторов – заведующий хирургическим отделением клиники, офтальмохирург Александр Паймухин.

– Это наш ведущий лазерный хирург, который занимается в том числе процедурой Фемто-ЛАСИК, – продолжает Наталья Борисовна. – Как и остальные наши специалисты, он много и плодотворно учится, постоянно повышает квалификацию, участвует в тренингах, которые проводит представительство компании Alcon в России, вникая в суть каждого нового апгрейда оборудования для проведения Фемто-ЛАСИКа. Более того, Александр Владимирович анализирует работу нашей клиники в целом, изучает все вновь появляющиеся офтальмологические методики, чтобы быть в курсе последних мировых трендов и открытий в этой области. И неудивительно, что к нему на операцию записываются пациенты не только из Ижевска, но и из других регионов и даже стран.

Клиника «Мона Лиза» оборудована так, чтобы даже маломобильным пациентам в ней было комфортно. Она расположена на первом этаже, а дверные проемы и коридоры здесь шире стандартных

Как записаться на прием к врачам клиники «Мона Лиза»?

В регистратуре клиники по адресу: Ижевск, ул. Свободы, 184

По телефону 8 (3412) 57 20 30

Через удобную форму на сайте клиники

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Кроме того, врачи клиники каждый месяц выезжают в районы республики, где проводят бесплатную диагностику и отбор пациентов на факоэмульсификацию катаракты, лазерную коррекцию зрения и подбор очков. График выездных диагностик можно узнать по телефону 8 (3412) 57-20-30.

Лицензия № ЛО-18-01-001931 от 08.02.2016

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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