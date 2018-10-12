Группа LOUNA представит в Ижевске новый альбом «Полюса»

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-12T13:46:47+03:00

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Осенний концертный тур в этом году московская рок-группа LOUNA посвятила новому студийному альбому. Ижевск одним из первых услышит песни пластинки «Полюса» - наш город стал третьим в гастрольном списке. Концерт пройдет 13 октября пабе «Пинта».

СТОЛКНОВЕНИЕ ПОКОЛЕНИЙ

Заглавный трек нового альбома фанаты группы услышали в апреле, а уже 15 мая LOUNA представила видеоклип на песню «Полюса». Ролик быстро начал набирать популярность, и сейчас его посмотрели уже более миллиона человек!

Пятый альбом группы, признаются музыканты, во всех смыслах выдержанный и сбалансированный. Все песни, вошедшие в сборник, объединены общей темой – непонимание, противоречия и столкновения поколений, идеологий и идей. Но тем не менее, альбом сохранил фирменный драйв LOUNA, нисколько не убавил огня и энергетики группы.

СЮРПРИЗЫ ДЛЯ ФАНАТОВ

За 9 лет группа LOUNA потеснила на отечественной рок-сцене даже самых признанных мэтров и стала одним из флагманов рока. Сейчас музыканты занимают первые места в «Чартовой Дюжине» НАШЕго Радио, выступают на «Нашествии» и других крупнейшим рок-фестивалях и стремительно увеличивают свою армию поклонников.

Фото: vk.com/lounaizh18

LOUNA - Полюса / OFFICIAL VIDEO / 2018.Режиссеры: Никита Бакусов, Юрий Подобед Оператор-постановщик: Кирилл Киреев Монтаж: Никита Бакусов, Юрий Подобед Ассистенты режиссеров: Александра Шкурина, Анна Эрнезакс Визажист: Виктория Молоховская VFX и анимация: Юрий Подобед Техник камеры: Максим Голов Mean Lens Studio: https://vimeo.com/meanlensstudio Альбом Полюса : iTunes: https://goo.gl/Fp56Ym Google Play: https://goo.gl/hWsZJ2 Презентация альбома в Москве: https://goo.gl/H4jPHy Презентация альбома в Санкт-Петербурге: https://goo.gl/SB9UXc LOUNA: http://louna.ru VK: https://vk.com/lounaband IG: https://instagram.com/louna_official FB: https://facebook.com/LounaRocks #Louna #LounaBand #ГруппаЛуна #ГруппаLouna #ЛусинэГеворкян #LounaПолюса #Полюса #ОфициальныйКлип #OfficialVideo

- Поклонники творчества музыкантов привлекают рычащие гитары, раскатистые барабаны, сильный вокал Лу, хлесткие тексты, которые освещают проблемы человека в этой стране, - говорят организаторы концерта.

Все это ждет фанатов на концерте группы уже 13 октября. Кроме того, музыканты вновь готовят сюрпризы для ижевчан. особое внимание будет уделено световым эффектам и качеству звука.

Фото: vk.com/lounaizh18

Итак, встречаемся на презентации альбома «Полюса»

* 13 октября в 19:00

* в пабе «Пинта» в ТРК «Петровский»

* Цена билета – от 1000 рублей

Партнер концертного сезона на НАШЕм Радио - официальный дилер KIA «АСПЭК-Авто» на Союзной, 2В в Ижевске – всегда более 100 автомобилей в наличии, в том числе с ПТС!

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