Утро в Ижевске: продление срока задержания экс-начальнику УБиТ, пострадавший в ДТП годовалый ребенок и Дом милосердия об бабушек из Бураново

СЕГОДНЯ 07:29 2018-10-15T13:42:55+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 октября, понедельник. В городе сегодня будет дождливо. Днем воздух прогреется до +4 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

В 2019 году капитально отремонтируют 72 многоквартирных дома Ижевска (подробнее)

Биатлонист из Удмуртии будет выступать за Белоруссию (подробнее)

В Ижевск съедутся около 400 стрелков со всей России (подробнее)

Бабушки из Бураново построят Дом милосердия (подробнее)

Далее с подробностями:

Еще на трое суток

14 октября Индустриальный суд Ижевска вынес решение о продлении срока задержания для экс-руководителя управления благоустройства и транспорта администрации города Артема Богданова на 72 часа. Судебное заседание отложено до 10:00 17 октября, сообщил судья Сергей Савченков. (подробнее)

Фото: архив КП

Уснул за рулем

29-летняя женщина и ее ребенок 2017 года рождения госпитализированы после ДТП, которое произошло в Удмуртии 14 октября. На 291-м километре автодороги Елабуга - Пермь, на повороте в поселок Зура, водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и съехал в кювет. От удара машина перевернулась в нескольких метрах от дороги. (подробнее)

Фото: Вениамин Вычужанин

Более миллиона рублей

С начала лета в Управление Роспотребнадзора по Удмуртии поступило 178 жалоб на «Саратовские авиалинии» - авиаперевозчик не возвращал деньги за ранее купленные билеты. Ведомство помогло гражданам вернуть эти средства. Всего с момента закрытия «Саратовских авиалиний» жителям Удмуртии по решению судов выплачено 1 042 127 рублей. (подробнее)

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