От прививок до МРТ: где жителям Воткинска можно получить весь спектр медицинских услуг

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-16T12:52:22+03:00

А также сдать анализы на дому и получить консультацию ведущих специалистов

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В 2012 году в Воткинске открылась первая частная клиника - «Личный доктор». За эти годы она успела завоевать доверие тысяч горожан - ежемесячно сюда обращаются более 4000 жителей. «Комсомолка» пообщалась с врачами и пациентами и выяснила, почему они выбирают именно эту клинику.

Наконец-то любого врача можно найти в одном месте! В «Личном докторе» можно получить консультации широкого спектра специалистов: терапевта, гинеколога, невролога, педиатра, дерматовенеролога, эндокринолога, офтальмолога, кардиолога, гастроэнтеролога, оториноларинголога, маммолога, хирурга и ревматолога и многих других. В том числе и детских врачей - в клинике есть отделение для маленьких пациентов.

Поставить прививку в «Личном докторе» тоже возможно: здесь есть как зарубежные, так и отечественные вакцины.

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По словам специалистов, «Личный доктор» - единственная частная клиника Воткинска, в которой можно пройти МРТ-диагностику. Пациентам также доступны: колоноскопия, рентген, лазеротерапия, УЗИ, ЭКГ, холтер и восстановление после инсульта с единственной в городе системой реабилитации Meditouch. Это позволяет быстро и без хлопот проходить полный медицинский осмотр или обследование - как взрослым, так и самым маленьким пациентам!

В клинике «Личный доктор» можно сдать свыше 1000 различных анализов и гарантированно получить достоверный результат в максимально короткие сроки!

Кстати, забор биологических материалов (кровь, моча, кал) для проведения любого исследования специалисты клиники смогут сделать даже на дому. Это порадует тех пациентов, которые ценят свое время: можно просто позвонить в «Личный доктор», и специалисты возьмут все нужные пробы, приехав домой или на работу.

Средняя стоимость приема основных специалистов в клинике «Личный доктор» - 700 рублей! При этом пациентам не приходится ждать своей очереди несколько недель. Кроме того, разработана система лояльности и скидки - пациенты получают скидку 35% на повторный прием к врачам в течение месяца.

Отдельная система скидок существует в МРТ отделении. Пройти диагностику с максимальной выгодой могут пенсионеры, те, кто проходит обследование повторно в течение 6 месяцев и работники медицинских учреждений. Наиболее выгодный вариант - пройти обследование комплексно.

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«Личный доктор» - одна из немногих клиник Удмуртии, дающая юридическую гарантию оказания медицинской помощи, соответствующую стандартам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Куда обращаться?

Клиника «Личный доктор» располагается по адресу: г. Воткинск, улица Ленина, 17. В ближайшее время планируется открытие филиала на улице Курчатова, 22 в том же городе.

Записаться на прием можно по телефону 8(34145)5-46-69, на сайте и в группе ВК

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛО-18-01-002317 от 26.07.2017

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