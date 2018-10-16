СЕГОДНЯ 06:49 2018-10-16T12:52:22+03:00

Утро в Ижевске: определились кандидаты на должность главы города, пропавшую школьницу нашли в Московской области, а бензин вновь будет дорожать Фото: Ильяс Бекмансуров https://vk.com/bek_photographer

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре - вторник, 16 октября. День будет зябким - воздух прогреется до +9 градусов. Будет дождливо - не забудьте прихватить с собой зонтик. А пока вы настраиваетесь на очередной рабочий день, мы познакомим вас с главными новостями к этому часу.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

- Эксперты рассказали, когда ижевчанам ждать первого снега (Подробности)

- Более 500 социальных объектов Удмуртии нуждаются в ремонте (Подробности)

- Трамп похвастался поставками наступательного оружия на Украину (Подробности)

- Фотофакт: у Покровской церкви в Ижевске автомобиль провалился в яму (Подробности)

- Вышла в эфир полная версия программы «Ревизорро» об Ижевске (Подробности)

- Названы цены на вседорожный хэтчбек Lada Xray Cross (Подробности)

- Более 19 млн рублей выделили учреждениям культуры Ижевска на создание «Доступной среды» (Подробности)

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

ДВОЕ В ФИНАЛЕ

15 октября стали известны имена кандидатов на пост главы ИжевскаФото: Сергей ГРАЧЕВ

15 октября стали известны имена кандидатов на пост главы Ижевска. Ими стали глава Глазова Олег Бекмеметьев и замглавы администрации Сарапула по социальной сфере Виктор Шестаков (Подробности).

БЕНЗИН ПОДОРОЖАЕТ?

Бензин может подорожать с 2019 года

Счетная палата прогнозирует скачок цен на бензин после Нового года. Причиной, по мнению аудиторов, может стать плановое повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года (Подробности).

НАШЛИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16-летнюю девушку из Удмуртии, которая пропала на прошлой неделе, нашли в Московской области

16-летнюю девушку из Удмуртии, которая пропала на прошлой неделе, нашли в Московской области. Напомним, девушка пропала 10 октября. Из дома в деревне Старый Чультем (Завьяловский район) она поехала на такси в Ижевск, чтобы купить куртку (Подробности).

НАШЕЛ ОТЦА СПУСТЯ 22 ГОДА

Фото: Скриншот

Жителю Удмуртии Максиму - 22 года. Мать воспитывала его одна - отец юноши сбежал, едва узнав, что возлюбленная беременна. Говорить о папе в семье было не принято, но Максим знал - однажды они с отцом встретятся. И это действительно произошло (Подробности).

ВЫБЕРИ ЛУЧШУЮ КЛИНИКУ И ЛЮБИМОГО ВРАЧА

Голосование продлится до ноября

Проект «Клиника года - 2018» от «Комсомольской правды» продолжается. Напомним, что вы можете выбрать любимую клинику и проголосовать за лучшего врача в одной из номинаций (Подробности).

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