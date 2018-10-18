Московская рок-группа LOUNA презентовала свой новый альбом в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-18T10:15:44+03:00

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13 октября в пабе «Пинта» (ТРК Петровский) прошла презентация нового альбома рок-группы LOUNA. Музыканты приехали в наш город при поддержке концертного агентства «Драйв-групп» и исполнили не только старые хиты, но и новую программу «Полюса».

Ижевск стал третьим по счету среди городов, которые первыми услышали новые треки LOUNA. Перед концертом музыканты посетили студию «НАШЕГО РАДИО» в Ижевске. Вокалистка группы Лусинэ Геворкян рассказала о планах группы на будущее и ответила на вопросы слушателей.

ПОПАЛ НА КОНЦЕРТ СЛУЧАЙНО

- Я не критик, конечно, но было просто потрясающе. Я вообще первый раз в жизни собрался пойти на концерт. Столько энергии, драйва и позитива я не получал, наверное, с момента первой своей влюбленности. Было ощущение, что пол под ногами вот-вот провалится,- рассказывает ижевчанин Максим Созонов. Молодой человек случайно попал на концерт и впервые познакомился с творчеством данной группы, Максим признается, что с первого звука влюбился в их музыку.

А некоторые поклонники приходили всей семьей!

- Мы много раз были на концертах группы LOUNA. В этот раз взяли с собой еще и дочку – ей 10 лет, у нее ДЦП. Переживали, как все пройдет, но она в полном восторге! – рассказали фанаты.

Партнер концертного сезона на НАШЕм Радио - официальный дилер KIA «АСПЭК-Авто» на Союзной, 2В в Ижевске. Это более 8 лет успешной работы на рынке Удмуртии, 9500 проданных новых KIA, всегда более 100 автомобилей в наличии!

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

*Луна

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