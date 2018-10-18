СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-18T10:02:41+03:00

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В этом году МИБС-Ижевск исполнилось 10 лет. По случаю мы пообщались с генеральным директором центра, Ольгой Вотинцевой.

- Мы часть большой команды МИБС*. МИБС-Ижевск был 1-м частным МРТ-центром в нашей республике. Сейчас это многофункциональный центр (МРТ, КТ, УЗИ, центр эпилептологии, ВЭМ, ЭЭГ, невролог, нейрохирурги). За 10 лет в наши центры обращался почти каждый 8-й житель республики. Только МРТ-исследований мы провели более 180 тыс. Наряду с простыми, мы проводим сложные контрольные исследования, - рассказывает она.

Когда заходит речь о здоровье, нужно выбирать надежное медучреждение. Сейчас открывается много МРТ-кабинетов. Что отличает нас от других центров?

- ОПЫТ и КВАЛИФИКАЦИЯ ВРАЧЕЙ.

За 10 лет наши врачи-рентгенологи накопили бесценный опыт интерпретации снимков. Правильно «прочитать» и грамотно описать снимок сможет не каждый врач. Можно также заплатить большие деньги за исследование на «супераппарате», но информативность будет невелика без грамотного врача.

К нам обращаются пациенты других центров за получением второго мнения.

Фото: из личного архива МИБС-Ижевск.

- ПРИСУТСТВИЕ ВРАЧА НА МРТ, КТ-ИССЛЕДОВАНИИ.

Отсутствие врача при проведении исследования увеличивает риск пропустить патологию. Наши врачи полностью контролируют ход исследования и состояние пациента во время исследования. При необходимости в ходе исследования врач добавляет программы, расширяет исследуемую зону.

Часто бывает, что медицинское заключение пациенту непонятно. У нас он может задать врачу все интересующие его вопросы о характере выявленных при исследовании изменений.

- КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПАЦИЕНТУ.

Мы ценим ваше время! За одно посещение в нашем центре вы можете пройти несколько услуг одновременно (МРТ+КТ+УЗИ; МРТ+УЗИ, МРТ+ВЭМ) и получить рекомендации по лечению врача невролога, эпилептолога , нейрохирурга. Комплексный подход и опыт наших врачей позволяют пациенту получить наиболее полную информацию о здоровье.

При выявлении серьезной патологии есть возможность бесплатно сразу же направить снимки в МИБС* в г. Санкт-Петербург и получить заочную консультацию по проведенному исследованию и рекомендации по лечению в онкологической клинике МИБС* г. Санкт-Петербург (Гамма-, Кибер-нож, лучевая терапия, первый в России протонный центр и др.).

Фото: из личного архива МИБС-Ижевск.

- КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

В сложных случаях наши врачи могут обратиться в консультационный центр в режиме он-лайн и собрать консилиум. Это позволяет дать пациенту максимально точное заключение о состоянии его здоровья в достаточно короткие сроки.

Заключения врачей МИБС* проходят строгую систему внутреннего контроля и соответствуют единому стандарту качества. Кстати, если у пациента все же остаются сомнения, он может получить второе мнение специалистов из клиник Европы или США, которые входят в число партнеров МИБС*.

К сведению, 15% МРТ-исследований в России проводится в центрах МИБС*.

- СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Исследования проводятся на высокопольном, безопасном для организма человека МРТ 1,5 Тл, на мультиспиральном 16-срезовом КТ, на УЗИ-аппарате экспертного класса (с эластографией). Программное обеспечение разработано специально для МИБС* с учетом европейских протоколов.

Фото: из личного архива МИБС-Ижевск.

- ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК, ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПИСИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ.

Для своих пациентов МИБС-Ижевск не поднимает цены уже 3-й год.

Кроме того, существует гибкая система скидок: отдельным категориям граждан - до 10% (ветераны, инвалиды, медработники и др.), в период государственных праздников - до 15% (8 марта, Новый год, день медработника и т.д.), на комплексные программы - до 20%.

Точная диагностика - залог вашего эффективного лечения.

МИБС - Ижевск, ул. Серова, 65; ул. Репина 35.

В честь 10-летия МИБС-Ижевск весь сентябрь и октябрь скидка 10% на МРТ-исследования (кроме контрастного вещества, скидки не суммируются).

Записаться можно по телефону 8 (3412) 33-41-00, на сайте www.ldc.ru, либо в группе «ВКонтакте» vk.com/mrt_izh

*МИБС – крупнейшая российская частная медицинская компания, специализирующаяся на высокотехнологичных услугах (93 центра в 68 городах). Это МРТ, КТ, ПЭТ/КТ, а также лечение на современном уровне в онкологической клинике (Гамма-, Кибер-нож и др.) и первый в России центр протонной терапии.

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Данные предоставлены на основании внутренней отчетности МИБС-Ижевск.

Лицензия № ЛО-18-01-002002 от 12.05.2016 г.

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