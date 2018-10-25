В Удмуртии планируется повышение транспортного налога. Какой сегмент автотранспорта ждет максимальное повышение?
На следующей неделе депутаты Госсовета УР должны принять решение: вырастет транспортный налог или нет. И если вырастет, то насколько?
Екатерина Кабанова и Александр Тайгаров, представители общественной организации "Автомобилисты Удмуртии", Юрий Тюрин, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Госсовета УР и журналист Анастасия ДаниловаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии планируется повышение транспортного налога. Какой сегмент автотранспорта ждет максимальное повышение?
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