2018-10-25T14:41:45+03:00
Тема дня - Ижевск

В Удмуртии планируется повышение транспортного налога. Какой сегмент автотранспорта ждет максимальное повышение?

На следующей неделе депутаты Госсовета УР должны принять решение: вырастет транспортный налог или нет. И если вырастет, то насколько?
Марина МирлачеваАнастасия Данилова
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Екатерина Кабанова и Александр Тайгаров, представители общественной организации "Автомобилисты Удмуртии", Юрий Тюрин, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Госсовета УР и журналист Анастасия ДаниловаЕкатерина Кабанова и Александр Тайгаров, представители общественной организации "Автомобилисты Удмуртии", Юрий Тюрин, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Госсовета УР и журналист Анастасия ДаниловаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии планируется повышение транспортного налога. Какой сегмент автотранспорта ждет максимальное повышение?

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