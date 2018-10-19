И лечение, и отдых: где в Ижевске провести рождественские каникулы

СЕГОДНЯ 10:43 2018-10-19T10:46:37+03:00

Изменить размер текста: A A

До Нового года осталось совсем немного, а значит, самое время подумать не только о том, как проводить прошлый год, но и о здоровье. В бешеном ритме жизни мы частенько забываем о таких «мелких» проблемах, как насморк, отдышка, небольшое покалывание в правом боку, не проходящий уже год кашель или постоянное нервное напряжение. Зачастую, это следствия не долеченной простуды или стресс. «Комсомолка» выяснила, куда обращаться, если врач посоветовал восстановить силы и отдохнуть.

Море… в Ижевске

Конечно, вы можете полететь в теплые края на артезианские источники, но зачастую это бывает неисполнимо по многим причинам: отсутствие загранпаспорта и (или) достаточных средств. А кто-то и вовсе не может летать на самолете – боится. Решением может стать санаторий-профилакторий «Строитель».

.

Это лечебно-профилактическое учреждение круглогодичного действия, предназначенное для многопрофильного лечения, профилактики и реабилитации взрослых и детей при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, системы пищеварения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нарушения обмена веществ, кожи и подкожной клетчатки, ЛОР-органов.

Санаторий располагает собственными природными лечебными факторами: питьевая столовая сульфатно-натриевая вода, артезианская вода для наполнения бассейна, крепкие сероводородные рассолы (типа «Мацеста») для наружного применения: наполнения ванн, гинекологических орошений, орошения дёсен и головы. Скважины этих вод находятся на территории санатория-профилактория.

Конечно, лучшее, что может быть в санатории – это бассейн. А вкупе с каскадным и подводным гидромассажем можно и вовсе забыть, что ты не на Гоа. Уникальный уголок с субтропическим и субтропическим климатом, в котором есть много редких деревьев.

.

.

Нужное только вам

В «Строителе» можно отдохнуть как по многопрофильной, так и по специализированной программе: «Здоровый позвоночник», «Здоровье женщины», «Азбука стройности», «Здоровое сердце», «Гастроэнтерология», «Дерматология», «Серебряный возраст», «Антистресс», «Красота и здоровье», «Мать и дитя», «Семейная», «Детская», «Путёвка выходного дня» или «Отдых».

Вы можете на собственном примере убедиться, что лечение минеральными водами действительно помогает улучшить состояние кожи и похудеть, что ароматерапия с музыкотерапией – то, в чем вы нуждались последние рабочие дни, что криотерапия – это не страшно и не холодно, а галотерапия – как горы Кавказа, только в Ижевске. Помимо всего этого, в «Строителе» применяется лечение душами, парафиноозокеритолечение, грязелечение, фитотерапия, стопотерапия, ингаляции, ЛФК в бассейне и в зале, массаж (ручной и аппаратный), гидроколонотерапия на аппарате «Амок2Б», широкое разнообразие видов аппаратной физиотерапии и лечебных ванн (сухие углекислые, «жемчужные», «вихревые», четырёхкамерные, хвойные, скипидарные, морские, гидромассажные), а также карбокситерапия, озонотерапия, гипокситерапия и другие методы.

Организован досуг для отдыхающих детей и взрослых: выступление артистов городских театров, исполнителей песен, филармонии, ансамблей и творческих клубов, эстрадных коллективов; СТЭМов, клубов авторской и гитарной песни, юмористов, литературные и поэтические гостиные, проводятся мастер-классы, дискотеки, просмотр кинофильмов, вечера классической музыки «Вечер при свечах».

В санатории организованы специализированные отделения по долечиванию: гастроэнтерологическое и отделение для беременных групп риска, после эндопротезирование крупных суставав. В 2017 году организована работа дневного стационара по медицинской реабилитации в системе ОМС.

.

.

Контактный телефон/факс (3412) 66-44-68, 68-21-41

E-mail: s-pstroi2@mail.ru

.

Реклама