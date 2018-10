«Я действительно каждый раз стараюсь вас удивить»: Сергей Лазарев представил в Ижевске новое шоу

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-19T13:46:44+03:00

12 октября 2018 год - эту дату поклонники Сергея Лазарева ждали давно. Тур певца стартовал в Москве в апреле и успел покорить многих своей масштабностью. И вот пришел черед Ижевску увидеть новое шоу.

На большом экране зала ДК «Аксион» красовалась огромная буква N – символ нового альбома и всего тура Сергея Лазарева, который он посвятил своему сыну Никите.

Раздались звуки колокола, и зрители могли догадаться, что первой прозвучит песня «You are the only one», с которой музыкант занял 3-е место на Евровидении в 2016 году. Сергей появился на сцене в образе Папы Римского и дальше начался спектакль в несколько действий…

Фото: Сергей Бобылев

Нон-стопом прозвучали любимые песни «Идеальный мир», «Найди меня», «Сдавайся». Только зритель успел проникнуться лиричной композицией «Шепотом», как погас свет, и все поняли, что первый акт этого театрального шоу закончился, и сейчас нас ждет что-то невероятное. Так и произошло, в один миг все зрители перенеслись из Ватикана в Америку, а именно в дом Джея Гетсби. Девушки в платьях с золотыми пайетками танцевали под новое звучание песни «Fake». Через пару минут, на сцене появился главный виновник торжества - Сергей в золотом костюме. Зазвучала любимая всеми песня «Это все она». Несколько зрителей уже не могли усидеть на месте, танцевали в проходах и подпевали любимому исполнителю.

Фото: Сергей Бобылев

Очень феерично и красочно подошел к концу второй акт грандиозного шоу. И начался самый трогательный блок. Золотой костюм сменился на плащ, на экране закружила метель, и Сергей исполнил чувственную композицию «Вдребезги». Далее последовала дуэтная работа с Димой Биланом «Прости меня». И после этой композиции зал не скупился на овации. «Вы моя любовь» - сказал на это Лазарев.

Уже по традиции после лирической части пришло время взбодриться и Сергей Лазарев, его шоу-балет и музыканты предстали в новом образе - в клетчатых рубашках и кожаных куртках. В этом стиле лауреат премии «Золотой граммофон» исполнил песни «7 цифр», «Весна» и другие.

Фото: Сергей Бобылев

- Я впервые в Ижевске с этой программой я долго ждал встречи. Наш тур насчитывает сотни городов, и Ижевск оказался одним из первых, сегодня концерт 20-ый по счету, небольшой юбилей. Мне безумно приятно, что сегодня полный зал, а это значит, что вы с доверием относитесь ко мне и к моему творчеству. И я действительно каждый раз стараюсь вас удивить, -сказал певец.

В акустике прозвучал большой хит певца «Вспоминай». В зале постепенно стали зажигаться огоньки на телефонах. Казалось, что песню пел абсолютно весь зал, и в этом хоре отчетливо слышались звонкие детские голоса.

Но, наверно, кульминацией всего шоу стала песня «В эпицентре», посвященная сыну. Она прозвучала особенно проникновенно. Артист исполнял ее спиной к зрителям и лицом к огромному экрану, на котором шли видео и фото из жизни Сергея и Никиты, многие из которых раньше нигде и никогда не показывались. В этой песни есть строчки: «Я открываю все свои тайны», «Ты в эпицентре жизни моей». Несколько лет никто, кроме близких, не знал о рождении Никиты Сергеевича. Но потом артист сам опубликовал фото своего малыша, тем самым раскрыв свою большую тайну. И вот этому маленькому человечку посвящен такой огромный тур- «N-тур». После песни внимательный зритель мог заметить, как певец рукой смахнул слезы с лица.

Фото: Сергей Бобылев

Шоу получилось достаточно драматичным, но с хеппи-эндом. Под занавес прозвучали жизнеутверждающие песни «Так красиво», «Shattered dreams» и «Лаки Стренджер». Поклонники, среди которых было очень много детей, спешили подарить любимому артисту цветы.

Татьяна Ковальчук и дочка Маша

- Весь концерт прошел просто на одном дыхании. Иногда страшно было моргнуть, чтобы не пропустить что-то интересное. Дочке Маше даже удалось подарить букет и пообниматься с любимым артистом. Она прошла по всей сцене, и в итоге он ей сказал: молодец, малышка! Обнял и поцеловал.

Фото: Сергей Бобылев

Фото: Сергей Бобылев

Фото: Сергей Бобылев

Редакция «Комсомольской правды» благодарит продюсерский центр «Овация» и лично Бориса Рубиновского за концерт Сергея Лазарева в Ижевске.