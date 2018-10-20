Итоги недели в Ижевске: новый глава города и штрафы за парковку в неположенном месте

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-20T09:36:05+03:00

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Эта неделя выдалась очень насыщенной! Расскажем вам о самых главных событиях минувших дней.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Ижевчанин рассказал о своем участии в проекте “Танцы” на ТНТ

Уникальную операцию провели в столице Удмуртии

Автолюбителей начали штрафовать за парковку в неположенном месте

Жителю Удмуртии достался “счастливый билет”

Бурановские бабушки начали строительство Дома милосердия

Конкурс на лучший логотип для Федерации лыжных гонок Удмуртии запустил Максим Вылегжанин

ПОДРОБНЫЕ НОВОСТИ

Олег Бекмеметьев стал главой Ижевска

Фото: Сергей Грачев

18 октября Олег Бекмеметьев занял пост главы столицы Удмуртии. 37 из 38 возможных голосов за него отдали депутаты. Главу избрали на внеочередной 28-й сессии Городской думы. Кандидатами на пост градоначальника также выступали глава Глазова Олег Бекмеметьев и замглавы администрации Сарапула по социальной сфере Виктор Шестаков (продолжение)

Александр Бречалов выразил соболезнования близким погибших в Керчи

Фото: don24.ru

Глава Удмуртии выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в Керченском политехническом колледже 17 октября. Нападавшим мог быть студент колледжа. Мотивы преступника не установлены. По данному факту возбуждено уголовное дело (продолжение)

Первому президенту республики открыли памятник

Фото: Сергей Грачев

Бронзовый памятник Александру Волкову открыли 15 октября на Хохряковском кладбище. Почтить память в тот день приехали глава Удмуртии Александр Бречалов, а также родные и близкие первого президента Удмуртии (продолжение)

Молодой человек из Удмуртии нашел своего отца на программе “Зов крови”

Фото: скрин с экрана

На телеканале “Пятница” показали трогательную историю 22-летнего Максима. Жителя Удмуртии воспитывала мать, его отец сбежал, как только узнал о беременности. Но юноша искренне верил, что встретит своего папу (продолжение)

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