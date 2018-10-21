Погода в Ижевске: всю неделю будет пасмурно и ветрено

СЕГОДНЯ 09:43 2018-10-21T09:44:01+03:00

К выходным в городе похолодает

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По данным GISMETEO.RU, на предстоящей неделе – с 22 по 28 октября – в Ижевске будет холодно, сыро и довольно ветрено.

В понедельник, 22 октября, ижевчан ждет переменная облачность. Осадков, по прогнозам синоптиков, не будет. Столбик термометра поднимется с 0 градусов до +5. Ветер юго-западный, 2-4 м/с с порывами до 11 м/с.

Вторник, 23 октября, будет пасмурным и дождливым. Солнце выглянет из-за туч лишь в первой половине дня. Столбик термометра поднимется до +9 градусов. Ветер юго-западный, 5-6 м/с с порывами до 14 м/с.

В среду, 24 октября, на протяжении всего дня синоптики обещают дождь. Температура останется на уровне предыдущего дня. Порывы ветра достигнут 10-11 м/с.

В четверг, 25 октября, ожидается сильный дождь. Температура воздуха прогреется до +11 градусов. Ветер южный, 6 м/с. Порывы ветра достигнут 17 м/с.

В пятницу, 26 октября, сохранится пасмурная погода. Во второй половине дня пройдут дожди. Столбик термометра покажет +8..+12 градусов. Ветер южный, 4-10 м/с.

Суббота, 27 октября, будет пасмурной, но осадков не будет. Утром столбик термометра покажет +5 градусов, к вечеру температура снизится до +2. Ветер западный, 4-12 м/с.

В воскресенье, 28 октября, в Ижевске, наконец-то, будет ясно и солнечно. Температура воздуха утром -2 градуса, днем до +2, вечером -3. Осадков не будет. Ветер восточный, 1-3 м/с.

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