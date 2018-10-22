Утро в Ижевске: двойные дипломы в ИжГТУ, мошенничество в турфирме и Ижевско-Воткинское восстание

СЕГОДНЯ 07:31 2018-10-22T08:15:54+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 22 октября, понедельник. Погода сегодня порадует отсутствием осадков. По прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется с 0 градусов до +5. Однако, неделя обещает быть довольно ветреной. В понедельник ожидается юго-западный ветер, 2-4 м/с с порывами до 11 м/с, переменная облачность.

«Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости, которые вы могли пропустить в выходные:

Удмуртия заняла шестую строчку в общероссийском рейтинге по итогам проведения ЕГЭ (подробнее)

Почти 200 км дорог отремонтировали в Удмуртии в этом году (подробнее)

Криминалисты следственного управления СК РФ по Удмуртии раскрыли «Комсомолке» секреты своей работы (подробнее)

Почти 40 тысячам жителей Удмуртии ограничили выезд за рубеж из-за долгов (подробнее)

Моржей и морских котиков временно не будут экспонировать в ижевском зоопарке (подробнее)

Танцевальный батл между молодежью и старшим поколением пройдет в Ижевске (подробнее)

Далее с подробностями:

Двойные дипломы в ИжГТУ

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии

Студенты ижевского технического университета будут получать двойные дипломы. Ректор Валерий Грахов подписал договор о сотрудничестве с Белорусско-Российским университетом (БРУ), который находится в Могилеве. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии. Международное соглашение позволит студентам получать двойные дипломы за тот же период обучения (подробнее)

Директор турфирмы из Ижевска присвоила 98 тысяч рублей

Фото: архив

54-летнюю ижевчанку, директора одной из турфирм, обвиняют в мошенничестве. Под предлогом организации поездки в Китай, она получала оплату, а затем сообщала клиентам об отмене тура. Как сообщает пресс-служба Первомайского районного суда города, женщина присвоила более 98 тысяч рублей. Пока обвиняемая находится под двумя подписками – о невыезде и надлежащем поведении (подробнее)

Презентация книги об Ижевско-Воткинском восстании

Фото: Музей Ижевска

Сегодня, 22 октября, в Ижевске презентуют книгу «О мятеже на Тихом Иже. Год 1918-й». Ее автор - историк, доктор исторических наук, профессор УдГУ Евгений Шумилов. Документально-художественный очерк посвящен трагическому периоду в истории города – Ижевско-Воткинскому восстанию. Презентация начнется в 16:00 в Музее Ижевска, вход бесплатный (подробнее)