«Эта музыка будет вечной»: в Ижевске выступит Вячеслав Бутусов с юбилейной программой «Гудбай, Америка!»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-22T10:01:59+03:00

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25 октября в ДК «Аксион» при поддержке концертного агентства «План Б» и «НАШЕГО РАДИО» состоится концерт Вячеслава Бутусова – лидера и основателя легендарной рок-группы Наутилус Помпилиус. Артист представит зрителям совершенно новую программу, в которую войдут любимые хиты прошлых лет, а также современное прочтение песен из репертуара группы.

В рамках этого тура ижевчане смогут увидеть историю творческого становления «НАУ», со своими трудностями и переменами, с романтикой и страстями, а также насладиться полюбившимися всем композициями из репертуара группы, но только в современном исполнении.

У подножия «Гудгоры»

Перед концертом мы решили вспомнить, как музыканты приезжали в Ижевск в 2016 году и представляли альбом «Гудгора». Тогда на концерте, кажется, собрался весь город от мала до велика: в такт песням подпевали и школьники, и пенсионеры. Нашему журналисту удалось пообщаться с 64-летней поклонницей творчества «Наутилус Помпилиус», которая пожелала остаться инкогнито. Она рассказала, что слушает музыкантов уже давно. Так, в молодости, женщина навещала подругу в общежитии (которая, кстати, тоже пришла на концерт), а там знакомые ребята играли «Наутилусов», «Кино» и БГ.

- Я даже влюбилась в одного из этих парней и это была моя первая любовь, - призналась посетительница концерта. - Так что любимых композиций много, музыкальный опыт большой.

Конкретно

«Наутилус Помпилиус» был образован в 1982 году. В течение почти 15 лет существования группы, ее состав неоднократно менялся, однако мотивы и «идея» композиций оставались такими же. В 1997 году группа официально прекратила свое существование и на смену ей пришел новый проект с участием Бутусова «Ю-питер». Однако в марте 2017 года Вячеслав заявил, что прекращает работать и с этой группой и начинает готовиться к 35-летию «Наутилуса».

Приходите насладиться искренними хитами исполнителей, которые научили «гулять по воде», «жить в маленькой хижине», «любить запретные плоды» и «быть с тобой».

Билеты на сайте и в кассах города:

– ТЦ «Флагман», ул. Удмуртская, 255-б

– ТРК «Столица», ул. Автозаводская, 3-а

– ТЦ «ЦУМ», ул. Карла Маркса, 244

– ДК «Аксион», ул. Максима Горького, 92

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