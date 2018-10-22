2018-10-22T10:01:59+03:00
Общество

«Эта музыка будет вечной»: в Ижевске выступит Вячеслав Бутусов с юбилейной программой «Гудбай, Америка!»

Группе «Наутилус Помпилиус» исполнилось 35 лет
Анастасия Волкова
Поделиться:
Фото: официальное сообщество группы ВК vk.com/butusov.officialФото: официальное сообщество группы ВК vk.com/butusov.official
Изменить размер текста:

25 октября в ДК «Аксион» при поддержке концертного агентства «План Б» и «НАШЕГО РАДИО» состоится концерт Вячеслава Бутусова – лидера и основателя легендарной рок-группы Наутилус Помпилиус. Артист представит зрителям совершенно новую программу, в которую войдут любимые хиты прошлых лет, а также современное прочтение песен из репертуара группы.

В рамках этого тура ижевчане смогут увидеть историю творческого становления «НАУ», со своими трудностями и переменами, с романтикой и страстями, а также насладиться полюбившимися всем композициями из репертуара группы, но только в современном исполнении.

У подножия «Гудгоры»

Перед концертом мы решили вспомнить, как музыканты приезжали в Ижевск в 2016 году и представляли альбом «Гудгора». Тогда на концерте, кажется, собрался весь город от мала до велика: в такт песням подпевали и школьники, и пенсионеры. Нашему журналисту удалось пообщаться с 64-летней поклонницей творчества «Наутилус Помпилиус», которая пожелала остаться инкогнито. Она рассказала, что слушает музыкантов уже давно. Так, в молодости, женщина навещала подругу в общежитии (которая, кстати, тоже пришла на концерт), а там знакомые ребята играли «Наутилусов», «Кино» и БГ.

- Я даже влюбилась в одного из этих парней и это была моя первая любовь, - призналась посетительница концерта. - Так что любимых композиций много, музыкальный опыт большой.

Конкретно

«Наутилус Помпилиус» был образован в 1982 году. В течение почти 15 лет существования группы, ее состав неоднократно менялся, однако мотивы и «идея» композиций оставались такими же. В 1997 году группа официально прекратила свое существование и на смену ей пришел новый проект с участием Бутусова «Ю-питер». Однако в марте 2017 года Вячеслав заявил, что прекращает работать и с этой группой и начинает готовиться к 35-летию «Наутилуса».

Приходите насладиться искренними хитами исполнителей, которые научили «гулять по воде», «жить в маленькой хижине», «любить запретные плоды» и «быть с тобой».

Билеты на сайте и в кассах города:

– ТЦ «Флагман», ул. Удмуртская, 255-б

– ТРК «Столица», ул. Автозаводская, 3-а

– ТЦ «ЦУМ», ул. Карла Маркса, 244

– ДК «Аксион», ул. Максима Горького, 92

Реклама, 16+.

Еще больше материалов по теме: «Концерты в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
В Ижевске раскрыли изнасилование и грабеж пятилетней давности
Удмуртия попала в ТОП-3 самых грибных регионов России
В массовом ДТП под Ижевском пострадали три человека, в том числе ребенок
В Ижевске появится около 3,5 тысяч платных парковочных мест
В Удмуртии мужчина избил женщину-инвалида из-за громко работающего телевизора
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит на Skate Canada
Ижевчане сыграют в интеллектуальную игру «Быстрый квиз»
В Ижевске начинается суд над директором турфирмы, которая обманывала клиентов
Масло из рапса планируют поставлять из Удмуртии в другие страны
Мошенники обманули на 7 миллионов рублей три банка в Ижевске
Музеи, театры и библиотеки Удмуртии откроют свои двери ровно на одну ночь
Удмуртия заняла шестую строчку в общероссийском рейтинге по итогам проведения ЕГЭ
Почти 200 км дорог отремонтировали в Удмуртии в этом году
Директора турфирмы из Ижевска обвиняют в хищении 98 тысяч рублей
«О мятеже на Тихом Иже»: в Ижевске презентуют книгу об Ижевско-Воткинском восстании
Моржей и морских котиков временно не будут экспонировать в ижевском зоопарке
Танцевальный батл между молодежью и старшим поколением пройдет в Ижевске
Почти 40 тысячам жителей Удмуртии ограничили выезд за рубеж из-за долгов
Студенты ижевского университета будут получать двойные дипломы
Удмуртия получила два передвижных медицинских комплекса
Удмуртия вошла в тройку регионов Приволжья по темпам ввода жилья
В Ижевске умер известный бодибилдер
В Ижевске закрыли торговую точку из-за норовируса
В Удмуртии 136 осужденных вышли на свободу раньше времени
В Удмуртии пройдут проверки безопасности образовательных учреждений
Экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец выступит в Ижевске с сольной программой
В Удмуртии сняли выпуск известной передачи “Следствие вели…”