Утро в Ижевске: новый глава города, штрафы за парковку на газонах и рост цен на бензин

СЕГОДНЯ 07:32 2018-10-19T09:53:32+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 19 октября, пятница. За окном пасмурно, +6 градусов. Сегодня столбик термометра поднимется до +10. Ветер юго-западный, 6-10 м/с.

«Комсомолка» желает всем хорошего дня. А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня.

- Житель Удмуртии стал чемпионом мира по пауэрлифтингу (подробнее)

- Автобус №26 в Ижевске изменит маршрут (подробнее)

- Счастливый билет: житель Удмуртии выиграл в лотерею автомобиль (подробнее)

- Улицу в Ижевске назовут в честь Александра Солженицына (подробнее)

- Любительский театр из Ижевска стал победителем международного фестиваля (подробнее)

- Три подземных перехода в Ижевске отдадут в концессию на 15 лет (подробнее)

- Глава Удмуртии обсудил с Дмитрием Медведевым погашение госдолга Удмуртии (подробнее)

Далее с подробностями:

Главой Ижевска стал Олег Бекмеметьев

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Главой Ижевска на внеочередной 28-й сессии Городской думы избрали Олега Бекмеметьева. За него тайно проголосовало 37 из 38 присутствующих депутатов. Кандидатами на пост градоначальника были глава Глазова Олег Бекмеметьев и замглавы администрации Сарапула по социальной сфере Виктор Шестаков. Их отобрала специальная комиссия 15 октября из 16 кандидатов, которые явились на конкурс. (подробнее)

Штраф за незаконную парковку

Фото: Диля Ахмадишина

С 15 октября в Удмуртию вернулись штрафы для недобросовестных водителей – теперь автолюбителей, оставляющих машины на пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках, газонах, колодцах и тепловых камерах, будут наказывать рублем. Сколько составит штраф и куда жаловаться на нарушителей, выяснила «Комсомолка». (подробнее)

«Полюса» от LOUNA

Фото: Амир Закиров

13 октября в пабе «Пинта» (ТРК Петровский) прошла презентация нового альбома рок-группы LOUNA. Музыканты приехали в наш город при поддержке концертного агентства «Драйв-групп» и исполнили не только старые хиты, но и новую программу «Полюса». Ижевск стал третьим по счету среди городов, которые первыми услышали новые треки LOUNA. Перед концертом музыканты посетили студию «НАШЕго Радио в Ижевске». Вокалистка группы Лусинэ Геворкян рассказала о планах группы на будущее и ответила на вопросы слушателей. (подробнее)

Цены на бензин снова вырастут?

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Производители бензина в сентябре подняли цены сразу на 10%. На это указывает статистика Росстата. В июне правительство попросило нефтяников заморозить оптовую стоимость из-за того, что цены на заправках росли слишком активно. Те согласились, но хватило их всего на два месяца. Аналитики Независимого топливного союза полагают, что скачок цен производителей, конечно же, отразится и на розничном рынке. По их прогнозам, цены на АЗС еще до конца года вырастут на 2-3 рубля. (подробнее)

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