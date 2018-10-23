2018-10-23T08:32:29+03:00
Общество

Утро в Ижевске: платные парковки, приостановление работы трамваев и эксклюзивные фото LADA Vesta SW Sport

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 23 октября, вторник. В городе сегодня дождливо. Днем воздух прогреется до +8 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

В Удмуртии 18 руководителей муниципальных учреждений были привлечены к ответственности за неполные сведения о доходах (подробнее)

Из-за аварийных работ в Ижевске временно перестанут ходить трамваи 1 и 10 маршрутов (подробнее)

Члены преступного сообщества организовали канал по поставке наркотиков в пять городов Удмуртии (подробнее)

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит на Skate Canada (подробнее)

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Lada Vesta SW Sport

Фотошпионы успели снять новинку АВТОВАЗА – «заряженный» универсал LADA Vesta SW Sport, который создается на Ижевском автозаводе. Машину в частичном камуфляже приметили в городе Камышин Волгоградской области (подробнее)

Фото: vk.com/ladavestaclub

Фото: vk.com/ladavestaclub

Массовое ДТП

В воскресенье, 21 октября, на дороге Завьялово - Ижевск произошло массовое ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, водитель автомобиля «Сузуки SX4» не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Фольксваген Поло». После этого «Фольксваген» совершил столкновение с впереди движущимся «Митсубиси-L200». И по касательной задел «Киа Рио» (подробнее)

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Платные парковки

В Ижевске объявили конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию платных парковок в городе. Как следует из распоряжения, опубликованного на официальном сайте администрации города, по итогам трех этапов реализации соглашения на улицах должно появиться около 3,5 тысячи платных парковочных мест (подробнее)

Фото: gorodkirov.ru

Фото: gorodkirov.ru

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