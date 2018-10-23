10-летняя ижевчанка выступила на сцене вместе с Валерием Кипеловым

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-23T13:46:24+03:00

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Вот уже 16 лет рок-группа «Кипелов» радует своих поклонников пронзительной лирикой и невероятными гитарными соло. 12 октября легенды отечественной метал-сцены выступили и в Ижевске. Музыканты презентовали свой новый альбом.

Напомним, что группа «Кипелов» была основана выходцами из легендарной «Арии» в 2002 году. За эти годы музыканты выпустили несколько студийных пластинок, последняя из которых, «Звезды и кресты», вышла год назад. В альбом вошли: быстрые боевики, и мистические песни и, конечно же, классические баллады, написанные Маргаритой Пушкиной – автором большинства арийских хитов. Работа над пластинкой шла нешуточная: ее готовили с 2014 года, привлекая известного американского звукорежиссера Майка Плотникоффа, работавшего с In Flames* и Apocalyptica*.

Во время концерта музыканты передали привет со сцены Сергею Терентьеву, экс-гитаристу групп «Ария» и «Кипелов» и поздравили его с днем рождения – 12 октября ему исполнилось 54 годаФото: Диля Ахмадишина

Новые песни и нетленки

12 октября в ДК «Металлург» послушать вживую новые треки пришли сотни поклонников. Публика - длинноволосые парни и девушки в футболках «Кипелов», бизнесмены в костюмах и барышни на каблуках – начали собираться еще в начале седьмого. Концерт стартовал практически без опозданий - пока музыканты «разогревались» на мистическом «Интро», публика занимала места на танцполе, в партере и на балконах.

Выступление длилось ровно два часа. В сет-лист вошли как новые песни - «Звезды и кресты», «Дама пик», «Косово поле», так и старые, проверенные временем боевики «Вавилон», «Власть огня», «Я свободен». Публика горячо встречала каждую песню – ижевчане подпевали, не жалея голоса, а в перерывах между песнями скандировали «Ки-пе-лов» и подтягивались вперед, к музыкантам. Исполнил Кипелов и нетленки, знакомые со времен «Арии» - «Путь в никуда», «Потерянный рай» и «Беспечный ангел». Хиты встречали неизменными аплодисментами. Да и как молчать, когда со сцены звучит пронзительное «Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь»?

Кстати, сама сцена к выступлению сильно преобразилась. Дополнительный помост для музыкантов, фирменные растяжки с изображениями черепов и искусно настроенный свет превратили ее в таинственную пещеру, которая то вспыхивала багряным, то погружалась во мрак. Словом, спецэффекты пришлись кстати – вечер получился по-настоящему атмосферным; на два часа зрители смогли полностью отключиться от внешнего мира.

Фото: Диля Ахмадишина

На сцене с Кипеловым

Одной из самых юных поклонниц группы стала 10-летняя Дарья. Девочка приготовила для Валерия Кипелова подарок - этим летом музыканту исполнилось 60 лет, и школьница нарисовала ему картину с портретами всех музыкантов группы.

- Я слушаю Кипелова несколько лет, - рассказала девочка. - Когда я была маленькой, папа играл мне песни группы на электрогитаре перед сном. Но на концерте я побывала в первый раз, мне очень понравилось. Я так рада, что исполнили мои любимые песни - «Косово поле» и «Белый ад»!

По словам Дарьи, подготовка рисунка заняла у нее один деньФото: Диля Ахмадишина

Вручить свой подарок девочка смогла прямо во время концерта - перед песней «Встань, страх преодолей», Дарья подошла к сцене, и Валерий Кипелов помог ей подняться к группе.

- Спасибо тебе, родная! - сердечно поблагодарил музыкант девочку, обняв ее.

- Я догадалась, что он может позвать меня на сцену, - призналась Дарья. - Было очень здорово, но все-таки немного страшно.

Кстати, подарок девочки так понравился музыкантам, что они опубликовали фото в своем официальном инстаграме.

Фото: Диля Ахмадишина

- Ижевск, большое спасибо за горячий удмуртский приём, - написали музыканты после выступления в официальном сообществе группы «ВКонтакте».

К сожалению, долго наслаждаться гостеприимством артистам не удалось – спустя сутки им предстояло выступить в Уфе, так что группа быстро отправилась в дорогу.

Слово поклонникам

В восторге остались и ижевчане, побывавшие на концерте.

- Охрипла, но счастлива, что побывала на концерте! Невероятная энергетика и мощь голоса Валерия Саныча! Время не властно над его талантом! - поделилась впечатлениями ижевчанка Ольга Самойлова.

- Мы на концерт отправились с сыном - Алексею 7 лет, - рассказывает мама мальчика Валентина Вараксина. - Впервые он услышал группу около полугода назад. Папа закачал ему все альбомы, и с тех пор в машине мы слушаем Валерия Александровича. Когда в городе появились баннеры с информацией о концерте, он попросил нас купить ему билет (деньги он взял из своей копилки). И начался отсчет сначала месяцев, потом дней… Это был его первый концерт и поэтому он очень волновался… Боялся опоздать. На концерте оказалось, он знает наизусть все песни группы, поэтому мы пели с ним вместе. А после выступления купили фирменные сувениры. Так что сейчас в его комнате на стене висит плакат с автографом Валерия Александровича, на руке напульсник с названием группы, а домашнее задание мы выполняем ручкой с названием любимой группы.

Фото: Диля Ахмадишина

- Больше всего порадовало то, что прозвучали новые песни, было сыграно пол-альбома. В отличие от большинства, мне намного интереснее слушать именно свежий материал - я хожу на концерты этой группы, чтобы в первую очередь услышать композиции, которые Валерий Кипелов записал уже после ухода из «Арии». Поэтому было бы идеалльно если бы они сыграли новый альбом вообще полностью! - поделился впечатлениями и ижевчанин Михаил Бакулев. - «Кипелов» - один из моих самых любимых коллективов, поэтому в обязательном порядке приобретаю их фирменную продукцию, CD и DVD с альбомами и концертами. Таким образом дополнительно поддерживаю группу и благодарю за творчество. Хотя у группы нет никакого особого шоу, они просто выходят и играют, когда поёт Валерий Александрович возникает ощущение, что это намного больше, чем просто концерт. У меня есть своеобразное увлечение, я хожу на довольно большое количество концертов и как правило потом пишу тексты о том, как всё прошло и выкладываю их у себя на странице ВКонтакте. Для меня это как ещё один способ всё вспомнить и заново пережить. И, пожалуй, это был один из самых главных концертов этого года!

В завершении концерта музыканты исполнили Попурри – сборку из песен «Встань, страх преодолей», «Любо, братцы, любо», «Воля и разум» и другихФото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Мы благодарим продюсерский центр «Овация» и лично Бориса Рубиновского за организацию концерта Валерия Кипелова в Ижевске.

*ин флеймс, апокалиптика

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