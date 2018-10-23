Учимся говорить по-удмуртски и ухаживать за собой: 7 клубов, где ижевчане могут нескучно провести время

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-23T15:15:42+03:00

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Творчество и самовыражение

Если вы давно хотите поделиться своим творчеством с другими, то это можно сделать в клубе по интересам «Прогулки фраеров». Это сообщество, где каждый человек сможет быть услышанным. Последний четверг каждого месяца поэты и музыканты, актеры и режиссеры, читающие и пишущие, профессионалы и дилетанты собираются и делятся своими мыслями, произведениями и идеями.

Возраст: 0+

Когда: Последний четверг каждого месяца

Где: Библиотека им. Н. А. Некрасова (ул. имени Вадима Сивкова, 158)

Цена: Бесплатно

ФОТО: Анастасия Волменских

В здоровом теле - здоровый дух

В клубе «Здоровье» начался новый сезон. Все желающие могут прослушать лекции на медицинские темы, которые проводят практикующие врачи, сделать антистрессовый массаж, заняться физическими упражнениями.

Возраст: 55+

Когда: Каждый вторник в 17:30

Где: Библиотека №17 (ул. 30 лет Победы, 33)

Цена: Бесплатно

ФОТО: Библиотека №17

Учимся говорить по-удмуртски

Хотите не только выучить язык, но и познакомиться с культурой удмуртов, тогда вам в клуб «Говорим по-удмуртски». Каждый понедельник в 13:00 ижевчане смогут окунуться с головой в мир местного колорита.

Возраст: 6+

Когда: каждый понедельник в 13:00

Где: Библиотека им. Некрасова (ул. имени Вадима Сивкова, 158)

Цена: Бесплатно

ФОТО: vplate.ru

Уход за собой

Осенью особенно важно уделить повышенное внимание уходу за собой. Если вы хотите поделиться секретами, прослушать мастер-классы и стать еще красивее, то вам стоит посетить клуб «Немодных.net».

Возраст: 12+

Когда: Последнее воскресенье каждого месяца с 13:00

Где: Библиотека им. Некрасова (ул. имени Вадима Сивкова, 158)

Цена: Бесплатно

ФОТО: Pixabay

Читать снова модно

Здесь молодежь сможет доказать, что читать - снова модно. Обсуждение качественной литературы и новинок мира «IT», встреча с писателями, поэтами, психологами, с творческими людьми, участие в вебинарах и тренингах + создание интерактивной доски «Proчтение» с рецензиями на книги для детей и взрослых - каждый найдет в клубе что-то интересное.

Возраст: 18+

Когда: Ежемесячно

Где: Библиотека им. Некрасова (ул. имени Вадима Сивкова, 158)

Цена: Бесплатно

Фото: Pixabay

ФОТО: Pixabay

Куклы… в библиотеке

Посмотреть кукольный спектакль теперь можно бесплатно в библиотеке им. Н.К. Крупской. При театре «Сказка» работает и детская студия: они принимают участие в подготовке и проведении праздничных программ, кукольных спектаклей. С маленькими театралами проводятся занятия по культуре речи и актерскому мастерству, психологические игры по развитию творческих способностей и уверенности в себе. Каждый может попробовать свои силы и стать актером нашего театра на конкурсной основе.

Возраст: 0+

Когда: каждое воскресенье в 10:30 и 12:00 часов.

Где: Библиотека им. Н.К. Крупской (ул.Автозаводская, 18)

Цена: Бесплатно

ФОТО: Pixabay

Семейный блогпост

В этот клуб можно привести ребенка 10-16 лет. Он научится правильно снимать на любой гаджет, фотоаппарат и видеокамеру, уверенно держаться перед камерой, подбирать для блога интересные темы, создавать слайд-шоу и ролики из своих фото и видеоматериалов, накладывать музыку и создавать спецэффекты, выкладывать в интернет готовые работы.

Возраст: 10-16 лет

Когда: Каждую субботу в 14:30

Где: Библиотека им. Максима Горького (ул.Удмуртская, 216)

Цена: бесплатно

ФОТО: Pixabay

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