Учимся говорить по-удмуртски и ухаживать за собой: 7 клубов, где ижевчане могут нескучно провести время
Творчество и самовыражение
Если вы давно хотите поделиться своим творчеством с другими, то это можно сделать в клубе по интересам «Прогулки фраеров». Это сообщество, где каждый человек сможет быть услышанным. Последний четверг каждого месяца поэты и музыканты, актеры и режиссеры, читающие и пишущие, профессионалы и дилетанты собираются и делятся своими мыслями, произведениями и идеями.
Возраст: 0+
Когда: Последний четверг каждого месяца
Где: Библиотека им. Н. А. Некрасова (ул. имени Вадима Сивкова, 158)
Цена: Бесплатно
ФОТО: Анастасия Волменских
В здоровом теле - здоровый дух
В клубе «Здоровье» начался новый сезон. Все желающие могут прослушать лекции на медицинские темы, которые проводят практикующие врачи, сделать антистрессовый массаж, заняться физическими упражнениями.
Возраст: 55+
Когда: Каждый вторник в 17:30
Где: Библиотека №17 (ул. 30 лет Победы, 33)
Цена: Бесплатно
ФОТО: Библиотека №17
Учимся говорить по-удмуртски
Хотите не только выучить язык, но и познакомиться с культурой удмуртов, тогда вам в клуб «Говорим по-удмуртски». Каждый понедельник в 13:00 ижевчане смогут окунуться с головой в мир местного колорита.
Возраст: 6+
Когда: каждый понедельник в 13:00
Где: Библиотека им. Некрасова (ул. имени Вадима Сивкова, 158)
Цена: Бесплатно
ФОТО: vplate.ru
Уход за собой
Осенью особенно важно уделить повышенное внимание уходу за собой. Если вы хотите поделиться секретами, прослушать мастер-классы и стать еще красивее, то вам стоит посетить клуб «Немодных.net».
Возраст: 12+
Когда: Последнее воскресенье каждого месяца с 13:00
Где: Библиотека им. Некрасова (ул. имени Вадима Сивкова, 158)
Цена: Бесплатно
ФОТО: Pixabay
Читать снова модно
Здесь молодежь сможет доказать, что читать - снова модно. Обсуждение качественной литературы и новинок мира «IT», встреча с писателями, поэтами, психологами, с творческими людьми, участие в вебинарах и тренингах + создание интерактивной доски «Proчтение» с рецензиями на книги для детей и взрослых - каждый найдет в клубе что-то интересное.
Возраст: 18+
Когда: Ежемесячно
Где: Библиотека им. Некрасова (ул. имени Вадима Сивкова, 158)
Цена: Бесплатно
Фото: Pixabay
ФОТО: Pixabay
Куклы… в библиотеке
Посмотреть кукольный спектакль теперь можно бесплатно в библиотеке им. Н.К. Крупской. При театре «Сказка» работает и детская студия: они принимают участие в подготовке и проведении праздничных программ, кукольных спектаклей. С маленькими театралами проводятся занятия по культуре речи и актерскому мастерству, психологические игры по развитию творческих способностей и уверенности в себе. Каждый может попробовать свои силы и стать актером нашего театра на конкурсной основе.
Возраст: 0+
Когда: каждое воскресенье в 10:30 и 12:00 часов.
Где: Библиотека им. Н.К. Крупской (ул.Автозаводская, 18)
Цена: Бесплатно
ФОТО: Pixabay
Семейный блогпост
В этот клуб можно привести ребенка 10-16 лет. Он научится правильно снимать на любой гаджет, фотоаппарат и видеокамеру, уверенно держаться перед камерой, подбирать для блога интересные темы, создавать слайд-шоу и ролики из своих фото и видеоматериалов, накладывать музыку и создавать спецэффекты, выкладывать в интернет готовые работы.
Возраст: 10-16 лет
Когда: Каждую субботу в 14:30
Где: Библиотека им. Максима Горького (ул.Удмуртская, 216)
Цена: бесплатно
ФОТО: Pixabay
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