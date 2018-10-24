Утро в Ижевске: открытие спортивно-ландшафтного комплекса и безопасность в учебных заведениях города

СЕГОДНЯ 07:38 2018-10-24T07:43:55+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 24 октября, среда. По прогнозам синоптиков сегодня в городе будет облачно, пройдет небольшой дождь. Температура +5..+8 градусов. Ветер южный, 4-10 м/с.

«Комсомолка» желает вам хорошего дня! А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня.

- В Ижевске африканец играет на там-таме для ребят из детского сада (подробнее)

- Выставку «Трагедия в углу» представят в Ижевске (подробнее)

- Жители Удмуртии с 1 января 2019 года смогут безнаказанно собирать валежник (подробнее)

- В Ижевск приехал замминистра строительства и ЖКХ России (подробнее)

- В Ижевске временно закрыли бар из-за жалоб жителей (подробнее)

- Школьники Удмуртии сделают «умную остановку» для автомобилистов (подробнее)

- На пересечении улиц Пушкинская и Пастухова в Ижевске поставят знак «Движение прямо» (подробнее)

Далее с подробностями:

«ЭТО ПРОСТО ПУЛЯ!»

Фото: Диля Ахмадишина

Во вторник, 23 октября, в Ижевске открыли спортивно-ландшафтный комплекс около первого корпуса УдГУ. На его возведение потратили около пяти месяцев и 40 миллионов рублей инвесторов. Площадка объединила в себе такие направления, как скейтбординг, BMX и фристайл. Кто сможет заниматься на площадке и почему ее назвали «на зависть всем остальным городам»? (подробнее)

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ ПО-УДМУРТСКИ И УХАЖИВАТЬ ЗА СОБОЙ

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«Комсомолка» собрала необычные кружки и клубы в Библиотеках города, где ижевчане могут нескучно провести время. Так, в клубе «Здоровье» можно послушать лекции от врачей и сделать антистрессовый массаж, в клубе «Немодных.net» научат ухаживать за собой, а в «Говорим по-удмуртски» - познакомят с культурой и языком удмуртов. (подробнее)

ЛЮБИТ ХОККЕЙ И ИМЕЕТ ДВЕ «ВЫШКИ»

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18 октября в Ижевске выбрали нового градоначальника. Им стал 50-летний Олег Бекмеметьев, за которого проголосовали 37 депутатов (его конкурента, Виктора Шестакова, поддержал всего 1 человек). К исполнению своих обязанностей он приступил 19 октября. Что известно о новом градоначальнике? (подробнее)

ОХРАННИК ИЛИ БАБУШКА-ВАХТЕР?

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17 октября в политехническом колледже в Керчи произошла трагедия: один из учеников подорвал в здании самодельное взрывное устройство и начал стрельбу. Погибли более 20 человек. «Комсомолка» решила выяснить, как обстоят дела с безопасностью в учебных заведениях Ижевска и Удмуртии. (подробнее)

«ЗВЕЗДЫ И КРЕСТЫ» ОТ «КИПЕЛОВА»

Фото: Диля Ахмадишина

Вот уже 16 лет рок-группа «Кипелов» радует своих поклонников пронзительной лирикой и невероятными гитарными соло. 12 октября легенды отечественной метал-сцены выступили и в Ижевске. Музыканты презентовали свой новый альбом. Яркие фотографии и впечатления «Комсомолки» - уже на сайте. Кстати, на сцене с Валерием Кипеловым выступила 10-летняя ижевчанка! (подробнее)