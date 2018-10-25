Тимати и Баста ждут твои «ПЕСНИ» НА ТНТ-Новый Регион!

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-25T15:02:05+03:00

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Высокие рейтинги, ажиотаж вокруг реалити, крутейшие концерты, большой гастрольный тур по городам России и СНГ, первые строчки ТОП-чартов Apple Music и iTunes – всё это первый сезон проекта «ПЕСНИ» на ТНТ, который уже этой осенью продолжит создавать новый шоу-бизнес в нашей стране.

На этот раз продюсерами шоу «ПЕСНИ» выступят Тимати и Баста. Впервые в истории Black Star* и «Газгольдер» столкнутся на пути к общей цели, ведь и Тимати, и Баста заинтересованы в поиске и продвижении новых лиц, новой музыки и, конечно, новых песен!

Творческое объединение «Газгольдер» является выпускающим лейблом и объединяет талантливых артистов для создания искусства самых разных форм и направлений – музыки, кино, художественных и литературных произведений, выставок и фестивалей. Также «Газгольдер» функционирует как клуб и выпускает популярное интернет-шоу GazLive.

Black Star - корпорация, широко охватившая все лайфстайл-сферы молодого поколения, от популярного стритвир-бренда одежды до собственной сети хитового фастфуда, однако флагманским видом деятельности по-прежнему остается музыкальный бизнес, в котором лейбл служит постоянным центром притяжения для молодых и талантливых артистов.

Прослушивания во второй сезон шоу «ПЕСНИ»начались 20 октября и пройдут в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Москве. Любой желающий сможет показать свой талант и оказаться на телевизионном кастинге в Москве перед двумя известными музыкальными продюсерами.

Шоу «ПЕСНИ» - это не просто битва авторитетных продюсеров, но и настоящий социальный лифт, способный сделать из малоизвестных музыкантов популярных и востребованных артистов. PLC, Terry, НАZИМА, Кристина Кошелева, Dany Muse, Soufee, Родион Толочкин, ДжейМар, Максим Свобода и Хабиб, которые объехали с концертами десятки городов и везде собрали полные залы, отличное тому доказательство.

«ПЕСНИ», второй сезон,Тимати и Баста, Black Star и «Газгольдер» - скоро на ТНТ-Новый Регион.

Фото: предоставлено ТНТ

Приходи на прослушивание и стань частью нового шоу-бизнеса!

Black Star* - блэк стар

Фото: предоставлено ТНТ

РЕКЛАМА. Серия ТВ № 21850 от 07.09.2012. ОГРН 1021800650530

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