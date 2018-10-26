2018-10-26T14:29:23+03:00
Здоровье

Какие витамины помогут ижечанам избежать простуды и как их правильно сочетать?

Правда ли, что кофе выводит из организма полезные вещества, и спасут ли лимоны при простуде
Татьяна Коновалова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии продолжается вакцинация перед началом эпидсезона. Так, на прошлой неделе в республике заболели более 9000 человек. И, несмотря на то, что эпидпорог не превышен, специалисты рекомендуют жителям заранее заботиться о своем здоровье и пить витамины. Какие именно – рассказала врач-диетолог Анна Харитонова.

- Витамины должны приниматься строго по назначению врача. Сначала нужно проверить их содержание в крови. Возможно выявится дефицит лишь некоторых, тогда врач выпишет верный курс и дозировку, – объясняет специалист. – Потому что передозировка некоторых витаминов так же опасна, как и недостаток.

Потребление мульти витаминных комплексов оправданно тогда, когда человек длительное время скудно питался (одним видом каш, макаронами и мясом, в рационе отсутствовали овощи, фрукты, ягоды, молочные продукты и т.п.).

- Также нужно помнить, что разные витамины и микроэлементы усваиваются по-разному, - говорит Анна Харитонова. - Витамин С увеличивает всасывание железа, поэтому правильно кушать мясо с зеленью и овощами. Кальций и фосфор лучше всего усваиваются из молочных продуктов. А сметана, сливки, растительное масло помогут усвоиться витамину А из моркови.

Однако бывает и так, что вещества, содержащиеся в продуктах, нейтрализуют полезные свойства витаминов.

Враги витаминов

Не стоит увлекаться картофелем, рисом, шпинатом, вишней при дефиците витамина В1.

Соевые бобы содержат вещества, разрушающие фосфор, кальций и витамин D.

Алкоголь и никотин выводят из организма витамины группы В, С и К. Снижают всасывание витамина В2. К слову, одна сигарета в день, выводит суточную норму витамина С.

Дефицит полезных веществ неизбежно наступит, если у человека есть проблемы с пищеварением.

Кстати, кофе не выводит из организма витамины и не влияет на их усвоение.

Почему нужно идти ко врачу?

- Назначить оптимальный витаминный комплекс может только специалист, - настаивает Анна Харитонова. - Необходимо учитывать индивидуальные особенности и потребности организма. Более того, в разных странах и даже регионах установлены различные нормы, необходимые населению в зависимости от питания и экологии.

КСТАТИ: ПРИ ПРОСТУДЕ – ЕШЬТЕ ПЕРЕЦ

Пьете чай с лимоном при простуде? Это бесполезно! Лимон - слабый источник витамина С. Больше всего его в шиповнике, красном сладком перце, чёрной смородине, укропе и петрушке.

Фото: Архив

Фото: Архив

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