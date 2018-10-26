Хэллоуин 2018 в Ижевске: где отметить самый страшный праздник года

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-26T15:48:16+03:00

«Комсомолка» собрала 9 способов весело провести время с друзьями или семьей

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В конце октября во многих странах отмечают Хэллоуин. Прижился этот праздник и в нашем городе. В этом году отмечать его начнут уже 26 октября. Какие вечеринки пройдут в Ижевске, выяснила «Комсомолка».

ВЕЧЕРИНКА «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (18+)

26 октября в пабе «Пинта» на Молодежной пройдет вечеринка по мотивам фильма «Гоголь. Вий». Гостей ждет выступление группы «РЕЗИДЕНТ», мистическая фотозона и атмосфера вечеров на Хуторе, множество интерактивных площадок и, конечно же, музыка. Для гостей в костюмах - вход бесплатно.

Когда: 26 октября, с 21:00

Где: паб «Пинта» (Молодежная, 74).

Подробности: https://vk.com/pivnitsa_pinta

ВЕЧЕРИНКА «HALLOWEEN* Сказки Братьев Гримм» (18+)

Этой ночью самые загадочные тайны детских сказок станут реальностью и смогут напугать не только детей! В программе яркое выступление кавер-группы Имбирный Винил, MC и DJ Чилик, дайкири-шоу и множество других сюрпризов.

Когда: 26 октября, 20:00

Где: паб «Пинта» (Ленина, 44а).

Подробности: https://vk.com/pivnitsa_pinta

ВЕЧЕРИНКА И УЖАСАЮЩАЯ КИНОНОЧЬ (16+)

Фото: vk.com/event172713698

Праздничную программу приготовили для ижевчан и в тайм-кофейне New York Coffee*. Гостей ждет увлекательная вечеринка, с конкурсами, напитками и бесплатными гримерами. А в 23:00 начнется ночь ужасов.

Когда: 27.10 в 19:00

Где: New York Coffee на Коммунаров, 218

Стоимость: 300 рублей

Подробности: https://vk.com/event172713698

КВЕСТ-ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ (0+)

Весело встретить Хэллоуин смогут и дети. В ТРК «Столица» состоится таинственный квест - игра с ведьмой, шабаш и дискотека для самых маленьких. Пройдет здесь и конкурс на лучший костюм!

Когда: 27 октября, 13:00

Где: Динопланета (ТРК «Столица», 2 этаж)

Участие бесплатное

ХЭЛЛОУИН в LITTLE OWL (12+)

Фото: vk.com/littleowll

Необычную программу для ижевчан приготовили и в магазине японской и корейской косметики Little Owl*. Угощения, страшные истории и конкурсы с призами - будет весело! Кстати, в магазинчике откроется магическая лавка – желающие смогут приобрести сувениры на память.

Когда: 28 октября, 15:00

Где: магазин Little Owl (Кирова, 142)

Стоимость участия: 300 рублей (еда и напитки включены)

Подробности: https://vk.com/littleowll

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА «ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК - ХЭЛЛОУИН» (6+)

Заглянуть стоит и в республиканскую библиотеку для детей и юношества. Здесь начнет работу выставка «Веселый праздник - Хэллоуин». На ней будут представлены книги и журналы, которые познакомят желающих с историей, традициями и ритуалами праздника.

Когда: с 30 октября по 13 ноября

Где: кафедра «Юношество» (каб. № 26) Республиканской библиотеки для детей и юношества (Пушкинская, 200).

Подробности: http://www.udmrbdu.ru

ХЭЛЛОУИН В СТИЛЕ «ТАРАНТИНО» (18+)

А вот в баре «Сегодня можно» отметить праздник можно будет в духе вселенной Тарантино. Переодетые бармены, атмосфера из самых известных картин известного режиссера и, конечно же, отличная музыка. Берите друзей – будет весело!

Когда: 27 октября, 19:00

Где: бар «Сегодня можно»

Подробности: https://vk.com/segodnyamozhno

HALLOWEEN NIGHT - НОЧЬ ШАБАША! (18+)

В честь праздника Всех святых в клубе «Пепелац» пройдет особенная вечеринка. Go-go*, световое шоу, зомби-парад, конкурсы и фуршетный стол. Гости в костюмах смогут пойти бесплатно!

Когда: 27 октября, 22:00

Где: Клуб «Пепелац» (Базисная, 19)

Вход: девушки 100 рублей, мужчины 200 рублей.

Подробности: https://vk.com/pepel_club

КИНОПОКАЗ «НЕОНОВЫЙ ХЭЛЛОУИН» (18+)

Если хотите отметить этот праздник спокойно, то загляните в арт-центр «Грифон». В честь праздника здесь пройдет кинопоказ «Неоновый Хэллоуин». Вы сможете увидеть фильмы «Неоновый демон» (2016) и «Конечная» (2018)

Когда: 27 октября, 17:00

Где: Арт-центр «Грифон» (Пушкинская, 268Ж)

Стоимость: 100-150 рублей.

https://vk.com/halloween_grifon

В КАКОМ КОСТЮМЕ ИДТИ?

Карнавальный костюм в Хэллоуин становится уже доброй традицией. И если вы все еще не придумали, в каком образе отправитесь в клуб, посмотрите нашу подборку - мы собрали советы, как сделать костюм или маску.

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