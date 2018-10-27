Итоги недели в Ижевске: замена летней резины на зимнюю, начало производства аппарата лечебной гипотермии и возможное появление платных парковок
Минувшая неделя выдалась по-настоящему насыщенной! Рассказываем вам о самых главных событиях прошлых 7 дней.
КОРОТКИЕ НОВОСТИ:
Зачем в Ижевске поставили остановку посреди пешеходной дорожки?
В Удмуртии боец Росгвардии спас мужчину на пожаре
В Ижевске создадут карту мест, где не справляется ливневая канализация
В Удмуртии пенсионеров обманывают через WhatsApp
В зоопарке Ижевска для леопарда сделали новый игровой комплекс
Ижевский концерн «Калашников» начал производство аппарата лечебной гипотермии
ПОДРОБНЫЕ НОВОСТИ:
Какие витамины помогут ижечанам избежать простуды и как их правильно сочетать?
ФОТО: Pixabay
В Удмуртии продолжается вакцинация перед началом эпидсезона. Так, на прошлой неделе в республике заболели более 9000 человек. И, несмотря на то, что эпидпорог не превышен, специалисты рекомендуют жителям заранее заботиться о своем здоровье и пить витамины. Какие именно – рассказала врач-диетолог Анна Харитонова (подробнее).
Где ижевчане могут поменять шины?
ФОТО: Олег Золото
До «дня жестянщика» осталось совсем немного – по прогнозу синоптиков, он может ожидать нас уже 28 октября. Самое время задуматься о замене летней резины на зимнюю. «Комсомолка» выяснила, где, когда и за какую цену это можно сделать в Ижевске* (подробнее).
Парковкам быть?
ФОТО: Иван Вислов
В Ижевске могут появиться 3,5 тысячи платных парковочных мест. Так, недавно на сайте города появился документ, подтверждающий, что администрация ищет концессионера, готового взяться за проект. Подробности выяснила «Комсомолка».
ФОТО: Архив
Выбирай сердцем!
«Комсомольская правда»-Ижевск» совместно с Министерством здравоохранения Удмуртии запустила второй сезон проекта «Клиника года». Здесь вы сможете узнать подробную информацию об участниках, проголосовать за медицинское учреждение и врача, подать заявку на участие специалиста в конкурсе, а также сказать «Спасибо, доктор!».
Где в Ижевске отметить самый Хэллоуин – 2018?
ФОТО: Архив
В конце октября во многих странах отмечают Хэллоуин. Прижился этот праздник и в нашем городе. В этом году отмечать его начали уже 26 октября. На какие вечеринки вы еще успеваете попасть (подробнее).
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