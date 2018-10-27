Итоги недели в Ижевске: замена летней резины на зимнюю, начало производства аппарата лечебной гипотермии и возможное появление платных парковок

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-27T14:01:19+03:00

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Минувшая неделя выдалась по-настоящему насыщенной! Рассказываем вам о самых главных событиях прошлых 7 дней.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ:

Зачем в Ижевске поставили остановку посреди пешеходной дорожки?

В Удмуртии боец Росгвардии спас мужчину на пожаре

В Ижевске создадут карту мест, где не справляется ливневая канализация

В Удмуртии пенсионеров обманывают через WhatsApp

В зоопарке Ижевска для леопарда сделали новый игровой комплекс

Ижевский концерн «Калашников» начал производство аппарата лечебной гипотермии

ПОДРОБНЫЕ НОВОСТИ:

Какие витамины помогут ижечанам избежать простуды и как их правильно сочетать?

ФОТО: Pixabay

В Удмуртии продолжается вакцинация перед началом эпидсезона. Так, на прошлой неделе в республике заболели более 9000 человек. И, несмотря на то, что эпидпорог не превышен, специалисты рекомендуют жителям заранее заботиться о своем здоровье и пить витамины. Какие именно – рассказала врач-диетолог Анна Харитонова (подробнее).

Где ижевчане могут поменять шины?

ФОТО: Олег Золото

До «дня жестянщика» осталось совсем немного – по прогнозу синоптиков, он может ожидать нас уже 28 октября. Самое время задуматься о замене летней резины на зимнюю. «Комсомолка» выяснила, где, когда и за какую цену это можно сделать в Ижевске* (подробнее).

Парковкам быть?

ФОТО: Иван Вислов

В Ижевске могут появиться 3,5 тысячи платных парковочных мест. Так, недавно на сайте города появился документ, подтверждающий, что администрация ищет концессионера, готового взяться за проект. Подробности выяснила «Комсомолка».

ФОТО: Архив

Выбирай сердцем!

«Комсомольская правда»-Ижевск» совместно с Министерством здравоохранения Удмуртии запустила второй сезон проекта «Клиника года». Здесь вы сможете узнать подробную информацию об участниках, проголосовать за медицинское учреждение и врача, подать заявку на участие специалиста в конкурсе, а также сказать «Спасибо, доктор!».

Где в Ижевске отметить самый Хэллоуин – 2018?

ФОТО: Архив

В конце октября во многих странах отмечают Хэллоуин. Прижился этот праздник и в нашем городе. В этом году отмечать его начали уже 26 октября. На какие вечеринки вы еще успеваете попасть (подробнее).