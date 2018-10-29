100 ЛЕТ ВЛКСМ: Партия сказала «надо»!

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-29T13:49:03+03:00

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Ровно 100 лет назад, 29 октября 1918 года, была создана главная молодежная организация советского периода в истории нашей страны - Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи. И сегодня «Комсомолка» совместно с Центром документации новейшей истории Удмуртии расскажет о самых ярких вехах в истории местной комсомольской организации.

Отправка комсомольцев - добровольцев на борьбу с Колчаком на Восточный фронт. 1919 год. Фото: ГКУ «ЦДНИ УР»

Что такое комсомол?

На протяжении многих лет ВЛКСМ был единственной в СССР политической молодежной организацией, отвечавшей за идеологическое воспитание юношей и девушек. Комсомольцы привлекались для решения самых масштабных задач - таких, например, как индустриализация, создание системы всеобуча, помощь фронту в период Великой Отечественной войны, освоение целинных земель, строительство БАМа и так далее. Комсомольцы так или иначе участвовали во всех сферах жизни общества - от промышленности и экономики до науки, культуры и спорта.

Комсомольские организации существовали на всех уровнях: ячейки ВЛКСМ были в каждой школе, на каждом предприятии, в каждом колхозе, во всех районах, городах, республиках. Заведовали этими ячейками комсорги, избиравшиеся на общих собраниях. В комсомол принимали школьников, достигших 14 лет, уходили оттуда в 28 лет. Исключить могли и раньше - например, за хулиганство, пьянство, нарушение устава, политическую незрелость и прочее.

Билет члена РКСМ, 1924 год. Фото: ГКУ «ЦДНИ УР»

Ездили на целину и боролись с наводнением в Ижевске

Из воспоминаний Таисии Конюховой, ветерана комсомольского и пионерского движения в Удмуртии, члена ВЛКСМ с 1925 по 1932 годы:

«…В те годы началась великая стройка новой жизни. Закладывались основы планирования первой пятилетки развития народного хозяйства. Массовые субботники - а вернее, воскресники. Кто первыми выходили на эти субботники? Комсомольцы. К 6 часам утра сбор у райкома комсомола, строем вся организация - плечом к плечу, под звуки духового оркестра с громкой песней идем на вокзал, оказываем помощь в строительстве складских помещений. «Эх, взяли, пошли, начали, кто быстрее, но аккуратнее, эй, ухнем!», - и пошла работа под песню. К вечеру усталые, но довольные, так же строем идем к райкому. В строю чувствуешь по-особому плечо другого и знаешь, что он тебя не подведет. Как будто какая-то невидимая ниточка протягивается от одного к другому, через весь строй».

Фото: ГКУ «ЦДНИ УР»

«Расскажу об одном событии. 1926 год, весна очень ранняя, снег быстро растаял, вода в пруду поднялась, бушует в вишняках плотины. Начинает Иж свой разлив, подходит к домам заречных хуторов - это ниже улицы Горького от улицы Либкнехта. Но пока еще особой опасности нет. Мы, группа комсомольцев, пошли в кино - был такой кинотеатр «Отдых» на улице Ленина. Сидим в зале, смотрим фильм. Вдруг гаснет экран, и на сцену выходит мужчина, заявляя громко: «Говорит представитель горкома партии (называет свою фамилию), коммунистам и комсомольцам выйти в фойе немедленно!». Ползала зрителей встают и выходят. В фойе этот же человек говорит нам: «Товарищи коммунисты и комсомольцы, городу и заводу грозит опасность, вода сильно прибывает, уже затопляет заречные хутора, у плотины опасность захлестывания воды на территорию завода. Вы все считаетесь мобилизованными на борьбу с наводнением. Прошу построиться и все идем в клуб коммунистов!». Построились, пришли в клуб, там нас распределили по бригадам. Я с группой комсомольцев участвовала в укреплении берега со стороны завода у начала плотины. Туда уже подвезли песок, мы его набивали в мешки, а парни таскали эти мешки и складывали в штабеля. К утру девушек освободили, но к определенному часу было приказано быть в кинотеатре «Одеон». Туда привозили жителей заречных хуторов. Их нужно было разместить, обеспечить питанием, помочь в уходе за детьми. Все эти заботы легли на нас - несколько девчат».

Ижевские мотоциклисты – участники Всесоюзной звездной эстафеты, посвященной 30-летию ВЛКСМ, на этапе Ижевск – Казань. Октябрь 1948 г. Фото: ГКУ «ЦДНИ УР»

Из воспоминаний Виктора Дмитриевича Булдакова - участника первого отряда добровольцев из Удмуртии, уехавших на освоение целины в Казахстан в 1954 году:

«…В бригаде жили в палатках до окончания полевых работ. В бригаде было 9 тракторов - все новые, по два тракториста пахали в две смены, норма была вспахать 6,5 га. Ее все выполняли и перевыполняли. С МТС нам платили деньгами, и получали мы в то время 3-3,5 тыс. руб. каждый месяц, да еще с колхоза на каждый трудодень - по 3 кг зерна. Это зерно мы получали в колхозе, сдавали в местное «Заготзерно», где нам давали квитанцию, а дома, в Удмуртии, по этой квитанции мы свое зерно получали. В то время Удмуртия была бедновата, и когда я приехал домой в отпуск и получил это зерно, то в деревне все жители возмущались: «Как это так получилось?».

В бригаде были одни ребята, девчат не было, и было скучновато. Да вообще, в 1954 году на целину ехали в основном ребята-трактористы. А в 1955 году правительство поняло, что целину без девчат не обживешь, дали клич: «Девчата на целину!» и в 1956 году начали привозить девчат-трактористов. Жизнь на целине была очень хорошая и веселая».

Ижевские комсомольцы на уборке целинного урожая в совхозе «Шуйский» Атбасарского района Акмолинской обл. Казахской СССР. Август 1957 года. Фото: ГКУ «ЦДНИ УР»

Из воспоминаний Валерия Владимировича Ворончихина-Ажимова о работе в составе студенческого отряда из Можги на уборке урожая в Казахстане в 1956 году:

«Наш полевой стан был километров в 100 от центра совхоза. Жили в больших палатках, где были поставлены кровати. Ночью под открытым небом вода покрывалась тонким льдом, а днем жара доходила до +40ºС. Кухня и столовая были под открытым небом, воду брали из родника. Продукты питания привозили из центра совхоза. Готовил завтрак, обед и ужин военный повар.

Работали вначале на разных работах, а когда пошли комбайны, стали работать помощниками комбайнеров. Урожай был огромный, пшеница выросла высотой много выше ржи в Удмуртии, как море волновалась от небольшого ветерка на сотни километров, зайдя в нее далеко, можно было заблудиться, потому что видно было только небо, а расстояние в разные стороны - сотни километров».

Комсомольская путевка Азинского райкома ВЛКСМ г. Ижевска студенту Удмуртского государственного педагогического института Ю.И. Копысову о направлении на уборку целинного урожая. 1957 год. Фото: ГКУ «ЦДНИ УР»

Бывших комсомольцев не бывает

Светлана Григорьевна Лихачева:

- Муж моей сестры Валентины, Леонид Николаевич Булгаков, был первым секретарем Удмуртского обкома ВЛКСМ с 1962 по 1968 годы, то есть возглавлял областную комсомольскую организацию. Правда, тогда мы об этом почти не думали - для нас он оставался в первую очередь близким, родным человеком. Например, он всегда с удовольствием нянчился с моей дочкой - Ольгой, всегда приходил на помощь, если нужно было с ней посидеть или сходить на прогулку. Я, в свою очередь, помогала им: моя сестра училась, и я могла сама приготовить и принести Леониду обед - прямо на работу, в обком. Он, конечно, сердился - считал, что не стоит таких хлопот, - но его коллеги всегда меня поддерживали: мол, он так много работает, что не всегда успевает поесть.

Первый секретарь Удмуртского обкома ВЛКСМ Леонид Булгаков (слева) на встрече с первым космонавтом Юрием Гагариным в Москве. Фото из личного архива Светланы Лихачевой. Фото: ГКУ «ЦДНИ УР»

Леонид был очень хорошим человеком - добрым, внимательным, ответственным. Его многие знали: так, у нас есть фотография, где он запечатлен вместе с Юрием Гагариным во время их встречи в Москве. А когда в Ижевск приезжал, например, Геннадий Зюганов, то с удовольствием заходил в гости к Леониду и Валентине.

Нина Романовна Никифорова:

- Я была комсоргом штамповочного цеха на ижевском автозаводе с 1980 по 1984 год. При этом я числилась наладчицей и получала зарплату, но по факту была «освобожденной», то есть занималась только комсомольской работой. А ее было много: одних только комсомольцев в нашем цехе было человек 200, и нужно было координировать их работу. Именно комсорги занимались организацией соцсоревнований, субботников, спортивных состязаний, выездов на природу и так далее. Субботники, кстати, у нас проходили часто и не ограничивались только уборкой территории. Например, были субботники тематические: в поддержку Кубы, ленинские и т.д. На них мы в нашем же цехе штамповали детали для конвейера. Кроме того, в мои обязанности входило выступать на комсомольских конференциях и отчитываться о проделанной работе.

Бригада строителей Ижевского автозавода со знаменем 174-го отдельного истребительного противотанкового артдивизиона им. Комсомола Удмуртии. Вторая половина 1960-х. Фото: ГКУ «ЦДНИ УР»

Ольга Николаевна Алексеева:

- Из комсомола исключали редко, но подобные случаи были. Например, когда я училась на филфаке УдГУ, одного из студентов исключили по идеологическим соображениям - после того как узнали, что он якобы собирается поступать в духовную семинарию. А как-то раз наш парторг ополчился на моего сокурсника вообще из-за пустяка - тот на демонстрации отказался нести знамя, так как хотел пройтись со своей девушкой и уделить внимание ей. Комсорг тогда настаивал, чтобы этого студента исключили из комсомола, что автоматически означало отчисление из университета. Но на собрании комсомольского актива филфака мы его, конечно, отстояли.

Бойцы студенческого строительного отряда «Механик» Ижевского сельскохозяйственного института. Лето 1971 года. Если приглядеться, заметно: юноши стоят так, чтобы получилось название их отряда. Фото: ГКУ «ЦДНИ УР»

Георгий Глебович Сазонов:

- С 1981 по 1986 год я был секретарем комитета комсомола сарапульского завода «Элеконд», то есть, по сути, возглавлял заводскую организацию ВЛКСМ. Всего, за что мы отвечали, не перечислить. Скажем, именно нам нужно было отбирать кандидатов-комсомольцев, которых направляли на масштабные стройки - например, на строительство Нового Уренгоя. Ведь абы кого не пошлешь: нужно выбрать и умелых, и работящих, и, как тогда говорили, морально устойчивых. Мы и сами работали на стройках Сарапула. Например, есть в нашем микрорайоне памятник воинам Великой Отечественной войны. Когда-то мы с ребятами помогали его устанавливать, а сейчас я гуляю там со своей внучкой. А главное - того комсомольского запала хватило нам на долгие годы, и до сих пор мы с бывшими коллегами-комсомольцами собираемся и делаем что-то полезное: то высадим деревья вдоль Ижевского тракта, то проведем экологический субботник на даче Башенина. А глядя на нас, подтягивается и молодежь - наши дети и внуки.

Патрульная группа Ижевского оперативного отряда Добровольной народной дружины на Центральной площади г. Ижевска. Март 1977 года. Фото: ГКУ «ЦДНИ УР»

5 фактов о комсомоле

Комсомол - самая массовая молодежная организация в мире. Так, например, в 1977 году членами ВЛКСМ были одновременно 36 миллионов граждан СССР в возрасте от 14 до 28 лет.

Газета «Комсомольская правда» была создана в 1925 году именно как официальный печатный орган ВЛКСМ и потому долгие годы ориентировалась, в первую очередь, на советскую молодежь. Всего же в СССР в разное время выходило больше 100 комсомольских газет.

В разные годы у комсомола были разные лозунги. Самый известный звучал так: «Если партия скажет «надо», комсомольцы ответят «есть!».

Слово «комсомол» до сих пор сохранилось во множестве географических названий. Это, например, город Комсомольск-на-Амуре, остров Комсомолец и даже малая планета Комсомолия. В Ижевске это улицы 40-летия и 50-летия ВЛКСМ, Комсомольская улица и одноименный проезд.

После распада СССР в нашей стране появилось сразу несколько организаций, по сути, ставших преемниками ВЛКСМ. Например, РСМ - Российский союз молодежи.

Фото: ГКУ «ЦДНИ УР»

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