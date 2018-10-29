2018-10-29T13:48:22+03:00
Общество

120 тысяч на мечту: Ижевчанин бросил работу, чтобы построить уникальный мотоцикл «Ведьма»

Как мальчик, любящий собирать мопеды, открыл собственную мастерскую
Мария Мерзлякова
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Кастомайзинг – это создание эксклюзивных мотоцикловКастомайзинг – это создание эксклюзивных мотоциклов
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Как и большинство мальчишек. в детстве Григорий Братухин мечтал о новеньком скоростном велосипеде. В 12 лет мечта сбылась, но покатался на велосипеде мальчик всего ничего - долгожданный подарок угнали вскоре после покупки. Родители решили проучить беспечного сына и второй велосипед брать отказались. Предприимчивый и рукастый мальчик, который, к слову, обожал собирать конструктор, решил собрать новый велосипед самостоятельно.

- Это был агрегат, собранный из частей разных велосипедов. Рама от одного, колеса от другого, сиденье от третьего. Привлек друзей, они помогали искать детали по свалкам, по папиным гаражам. Что-то все же пришлось купить на барахолке – это покрышки, камеры, - вспоминает Григорий. – Так увлекся, что на одном велосипеде не остановился. После собрал еще три. И на всех катался. К сожалению, первые творения не сохранились. Когда уже занимался мотоциклами, дед посчитал их хламом и сдал в металлолом.

«На «Ведьме» езжу до сих пор»

В 16 лет Григорий взялся за переделку мопеда - деньги на него откладывал со школьных обедов. Приспособил к нему сидение от мотоцикла и усилил двигатель, чтобы ездил быстрее. Друзья, тем временем, по старой памяти несли в его гараж ненужные детали. Так в мастерской Григория появился двигатель от мотоцикла «Днепр К-750». И 4 года назад парень решил собрать свой первый байк. Но железному коню не суждено было дожить до покраски. Прокатившись по гаражному кооперативу, мастер разочаровался в своем детище. Распилил несовершенный байк и сдал в металлолом. А вот на втором мотоцикле Григорий ездит до сих пор.

- По объявлению нашел японский двигатель в хорошем состоянии и решил начать работу! Покупал все новое, не экономил ни на материале, ни на комплектующих. Там есть детали от «Иж Юнкер», «Honda» и даже «Harley Davidson». На всю работу ушел год и больше 120 тысяч рублей. После этой суммы уже перестал считать. В итоге построил свою «Ведьму», - продолжает кастомайзер.

«Хотим такой же!»

Мотоцикл «Черный принц» - еще одно творение ижевчанина

Мотоцикл «Черный принц» - еще одно творение ижевчанина

Когда «Ведьма» появилась в городе, к Григорию потянулись желающие купить такой же необычный мотоцикл.

- Приходили в гараж, говорили: «Хотим такой же!» Я работал, пропадал в гараже после работы, в выходные и даже по ночам. А на утро приходилось брать отгул на заводе, потому что провел время за увлечением без сна, - продолжает ижевчанин. – Наконец, жена поставила условие: надо заниматься чем-то одним. Даже не стала настаивать отказаться от хобби в пользу стабильной работы, лишь бы видеть мужа дома.

Так хобби полностью захватило Григория, он уволился с работы и год назад открыл свою мастерскую. К тому моменту все необходимое оборудование уже было, с помощью родителей купил бокс и заработал в полную силу.

Знаменитая «Ведьма», которая заняла второе место на отборочном чемпионате мира по кастомайзингу в Москве.

Знаменитая «Ведьма», которая заняла второе место на отборочном чемпионате мира по кастомайзингу в Москве.

- Мотоцикл строится с нуля. Остается двигатель, а все остальное переделывается. Это как сшить пальто на человека, как костюм по индивидуальным меркам. Также и с мотоциклом – по желанию и фантазии владельца. Я всегда спрашиваю клиента: для чего ему байк. Либо это модная штучка – как часы или обувь. Любо это ездовой агрегат. Это принципиальная разница, - поясняет Григорий. – Сейчас строим мотоцикл на базе «Иж Юпитер-3». Это будет спортивная гоночная модель, кардинально отличающаяся от выпущенного заводом. Мы поставили подвеску от спортивной версии «Иж Планета Спорт», колеса спортивные от этой же модели, очень сильно форсировали двигатель и облегчили каркас. Чтобы все думали: ничего себе, «Иж» умеет гонять. Также просили сделать мотоцикл, как у Бэтмена. Но это пока еще только задумка.

Новые высоты

А недавно Григорий пошел еще дальше и принял участие в отборочном чемпионате мира по кастомайзингу в Москве. Первый блин – не комом: его «Ведьма» взяла 2 место. Говорит, для первой выставки - это достойный результат. Обошел больше 50 профессиональных конкурентов. Следующий шаг – показать свои проекты заграницей. За полтора года поставил себе цель подготовиться к Чемпионату мира в Германии.

Григорий с минчанином Юрием Шифом – одним из ведущих специалистов по кастомам постсоветского пространства, победителем международных шоу и чемпионатов

Григорий с минчанином Юрием Шифом – одним из ведущих специалистов по кастомам постсоветского пространства, победителем международных шоу и чемпионатов

- На самом деле, отказаться от стабильного заработка в пользу хобби, был самый сложный шаг в моей жизни. Но теперь я ни о чем не жалею! Здорово, когда занимаешься любимым делом, а оно еще и доход приносит, и удовольствие, - подытожил ижевчанин.

Досье "КП"

Досье "КП"

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