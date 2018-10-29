2018-10-29T13:48:22+03:00
Общество

Отдохнуть душой и телом: почему стоит посетить санаторий «Сосновый» в Ижевске

Что нужно для восстановления организма?
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Постоянная усталость, нервное напряжение, недосыпы… Знакомые проблемы? А теперь вспомните, когда последний раз отдыхали - год-два назад? А ведь переутомление может вызвать не только стресс, но и самые настоящие проблемы со здоровьем. Поправить здоровье, а заодно и хорошо отдохнуть в Ижевске, можно в санатории-профилактории «Сосновом».

Здравница находится на улице Ленина, недалеко от ТЦ «Ашан». Ее окружает лесопарковая зона – прекрасное место для прогулок и неторопливого отдыха. Но удобное расположение – далеко не главное достоинство санатория. Гордость «Соснового» - медицинские услуги.

ВМЕСТО ПОЕЗДКИ В ГОРЫ

Санаторий-профилакторий «Сосновый» располагает уникальными методами восстановительно-лечебных процедур, которые основаны на использовании природных ресурсов - иловой грязи месторождения Сакского озера Крыма, голубой глины из месторождения в Пермском крае и минеральной воде.

Отдельно можно отметить галокамеру. Установка «горный воздух» и соляная пещера могут полностью заменить оздоровительный эффект от полноценной поездки на море или в горы. Уже после нескольких курсов «соляной пещеры» дети, страдающие дыхательной патологией, чувствуют улучшение и снимаются с инвалидности. Для взрослых же галокамера - прекрасный метод борьбы с хроническими бронхолегочными заболеваниями и процедура, которая несет омолаживающий эффект. Процедура помогает при лечении заболеваний внутренних органов, артериальной гипертонии, неврозов, анемии, метеозависимости, хронической усталости, осложнениях после радиохимиотерапии, онкозаболеваний.

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Помогут восстановить силы и водолечебница на 8 ванн, кабинеты теплолечения, электролечения, светолечения и магнитолечения, бассейн и грязелечебница, лечебные души и физкультура, массаж и кислородные коктейли, ингаляторий и множество других оздоровительных направлений. Словом, помогут здесь как хроническим больным, так и тем, кому нужно лишь немного подлечиться. Значительное большинство отдыхающих в «Сосновом» выписаны с улучшением.

НЕ ТОЛЬКО ЗДОРОВЬЕ

Но «Сосновый» - это не только здравница, но и физкультурно-оздоровительный комплекс. Не случайно рядом с основным корпусом находится еще одно здание. Залы для фитнеса и игровых видов спорта, плавательный бассейн и тренажерный зал – желающие могут привести себя в форму и как следует размяться. Танцевальные и силовые тренировки, фитнес и йога, пилатес и стрип-дэнс – можно выбрать любое направление по душе. Все занятия проводятся на высоком профессиональном уровне инструкторами, имеющими высшее спортивное образование и соответствующую специализацию.

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А для тех, кто хочет забыть обо всем – работает комплекс для отдыха и релаксации. Инфракрасная сауна, солярий, парикмахерская, а также косметический и массажный кабинеты – все SPA-технологии в одном месте.

Г. Ижевск, ул. Ленина, 132

Тел.(3412) 66-44-20, 30-18-88, 8-950-179-61-04

www.imz-2.ru/sanatory

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