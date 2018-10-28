2018-10-28T16:02:52+03:00
Общество

Фоторепортаж: первый снег выпал в Ижевске

Автомобилистов призывают быть острожное на дороге
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Алексей ИвановФото: Алексей Иванов
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В воскресенье, 28 октября, в Ижевске выпал первый снег. Весьма примечательно, что именно в этот день в 2018 году отмечают свой профессиональный праздник автомобилисты. Вместе со снежной массой, погода принесла и проблемы на дорогах. Стали появляться сообщения о ДТП и заторах.

Напомним, что ГИБДД и синоптики заранее предупреждали о надвигающихся осадках. Водителям и пешеходам стоит быть гораздо внимательнее сейчас. И, заменить резину (список шиномонтажек Ижевска).

По предварительным прогнозам, небольшой снег будет идти в Ижевске в течение всей следующей недели. Температура будет на уровне -3 градусов, только к пятнице ожидается незначительный плюс.

Фото: @_vvs_valya_

Фото: @_vvs_valya_

Фото: @busorginboris

Фото: @busorginboris

Фото: @izhmilana86

Фото: @izhmilana86

Фото: @mariavaleryevna

Фото: @mariavaleryevna

Фото: @nastyambro

Фото: @nastyambro

Фото: Егор Авдеев

Фото: Егор Авдеев

Фото: Константин Останин

Фото: Константин Останин

Фото: Константин Останин

Фото: Константин Останин

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