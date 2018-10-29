2018-10-29T06:57:08+03:00
Общество

Утро в Ижевске: победа Елизаветы Туктамышевой, школьная “разделяйка” и подготовка города к зиме

«Комсомолка» расскажет, что произошло в городе, России и мире, пока вы спали
Елена Перевощикова
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Фото: архивФото: архив
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 29 октября, понедельник. Пока вы настраиваетесь на первый рабочий день этой недели, мы вам расскажем о новостях Ижевска и Удмуртии.

Хоккейный клуб «Ижсталь» представил новый логотип

В Удмуртии вынесли приговор группирове, сбывавшей наркотики

В Ижевске ищут инвестора для организации платных парковок

У жительницы нашей республики украли золото на два миллиона рублей

В Ижевске начали борьбу с “плохими” ливневками

Наша фигуристка - лучшая!

В Канаде завершился Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. По итогам двух прокатов, Елизавета Туктамышева, уроженка Удмуртии,одержала победу. Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что нашей фигуристке удалось обойти соперниц даже с учетом того, что в произвольной программе она уступила Медведевой и Ямашите (продолжение)

Фото: архив

Фото: архив

Сказать “спасибо”

Жители Удмуртии имеют возможность выбрать лучшую больницу и лучшего врача. В этом году в проекте “Клиника года” участвуют абсолютно все медицинские учреждения республики (продолжение)

Фото: архив

Фото: архив

Начни с себя

В Ижевске на территории школы впервые установили контейнер для раздельного сбора мусора. Он предназначен для тетрапака, стекла, пластика, металла и полиэтилена. Ребята уже в школе начнут учиться правильной сортировке мусора и привыкать к раздельному сбору отходов (продолжение)

Фото: архив

Фото: архив

Первый снег

Дорожная техника в Ижевске готова к зиме на 70%. Подготовку к сезону проверил глава города Олег Бекмеметьев. Известно, что в холода на улицы нашего города выйдет 145 единиц техники (продолжение)

Фото: архив

Фото: архив

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