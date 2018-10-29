Утро в Ижевске: победа Елизаветы Туктамышевой, школьная “разделяйка” и подготовка города к зиме
Доброе утро, Ижевск! На календаре 29 октября, понедельник. Пока вы настраиваетесь на первый рабочий день этой недели, мы вам расскажем о новостях Ижевска и Удмуртии.
Хоккейный клуб «Ижсталь» представил новый логотип
В Удмуртии вынесли приговор группирове, сбывавшей наркотики
В Ижевске ищут инвестора для организации платных парковок
У жительницы нашей республики украли золото на два миллиона рублей
В Ижевске начали борьбу с “плохими” ливневками
Наша фигуристка - лучшая!
В Канаде завершился Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. По итогам двух прокатов, Елизавета Туктамышева, уроженка Удмуртии,одержала победу. Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что нашей фигуристке удалось обойти соперниц даже с учетом того, что в произвольной программе она уступила Медведевой и Ямашите (продолжение)
Фото: архив
Сказать “спасибо”
Жители Удмуртии имеют возможность выбрать лучшую больницу и лучшего врача. В этом году в проекте “Клиника года” участвуют абсолютно все медицинские учреждения республики (продолжение)
Фото: архив
Начни с себя
В Ижевске на территории школы впервые установили контейнер для раздельного сбора мусора. Он предназначен для тетрапака, стекла, пластика, металла и полиэтилена. Ребята уже в школе начнут учиться правильной сортировке мусора и привыкать к раздельному сбору отходов (продолжение)
Фото: архив
Первый снег
Дорожная техника в Ижевске готова к зиме на 70%. Подготовку к сезону проверил глава города Олег Бекмеметьев. Известно, что в холода на улицы нашего города выйдет 145 единиц техники (продолжение)
Фото: архив
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