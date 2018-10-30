Утро в Ижевске: подробности ДТП с пятью погибшими, первый рейс «Аэрофлота» и увольнение Сергея Задорожного

СЕГОДНЯ 07:23 2018-10-30T07:23:49+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали

Изменить размер текста: A A

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 30 октября, вторник. В городе сегодня будет облачно. Днем воздух прогреется до 0 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Гордума Ижевска утвердила Кодекс этики муниципальных служащих (подробнее)

В Удмуртии скончался 15-летний молодой человек (подробнее)

Удмуртия заняла девятое место в ПФО по затратам граждан на услуги (подробнее)

Гандболистки из Ижевска одержали победу в матче чемпионата суперлиги (подробнее)

Далее с подробностями:

«Они очень любили друг друга»

28 октября в Удмуртию пришла настоящая зима - снегопад, который начался после обеда, не прекращался несколько часов. Несмотря на то, что о стихии было известно заранее, избежать аварий не удалось. Так, около 17:00 на границе Удмуртии с Татарстаном бензовоз столкнулся с «четырнадцатой». Пять человек, ехавших в легковушке - супруги и три их маленьких ребенка - погибли на месте (подробнее)

Фото: пресс-служба МВД России по Удмуртии

Уволили

Стало известно, что Сергея Задорожного уволили с должности первого заместителя главы администрации Ижевска. Он покинул пост еще 19 октября. Официально эту новость в ведомстве не подтверждают, однако с сайта администрации города уже пропала информация о Сергее Задорожном (подробнее)

Фото: архив "КП"

Первый рейс

В воскресенье, 28 октября, в аэропорту Ижевска встретили первый рейс компании «Аэрофлот» из Москвы. С мая этого года велись переговоры с представителями компании об организации полетов, и они дали свои плоды (подробнее)