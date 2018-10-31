«Сошествие во ад» и ностальгия по городу детства: 5 проектов с выставки «Трагедия в углу» в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-31T12:10:42+03:00

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Внимание ценителей искусства Ижевска сейчас приковано к новой выставке современного искусства «Трагедия в углу» (18+), которая открылась на минувшей неделе в жилом комплексе «Колизей». Проект - необычный: он соединил в себе 34 объемные инсталляции, картины и арт-объекты молодых художников из 14 регионов страны. «Комсомолка» побывала на выставке и выбрала 5 самых необычных работ, которые точно стоит увидеть.

«Я знаю, что вы делали в 13 лет»

Проект с ироничным названием «Я знаю, что вы делали в 13 лет» Ирины Дрозд из Санкт-Петербурга рассказывает про воспоминания о детстве, о первой влюбленности и первых сильных «взрослых» эмоциях. Лестничный пролет между двумя этажами выставки здесь превратился в подъезд обычного дома, а на стенах развешаны портреты его обитателей - озлобленных, в татуировках подростков. Но в то же время они очень ранимы: об этом говорят страницы из реальных дневников и матрасик в углу «подъезда».

«Я знаю, что вы делали в 13 лет». Автор: Ирина ДроздФото: Диля Ахмадишина

- Молодежь в массе своей так же бесполезна, и в ожидании социального лифта, который застрял где-то на верхнем этаже и не приходит, они тусуются на лестнице в подъезде. Высказаться публично им негде, кроме как с помощью надписей на стенах лестничной клетки, - описывает проект куратор выставки Диана Мачулина.

«Туризм печали»

Проект «Туризм печали» посвящен трагедии в Кармадоне, где 20 сентября 2002 года сошедший ледник Колка уничтожил несколько селений, похоронил съемочную группу Сергея Бодрова и еще 26 человек. Поисковые работы шли полтора года, а автор проекта Евгений Иванов продолжает их до сих пор. Художником использована технология панорамной съемки на 360 градусов во всех направлениях.

«Туризм печали». Автор: Евгений ИвановФото: Диля Ахмадишина

- Стоя на полу выставочного зала, мы в то же время стоим на месте, где еще недавно лежала 150-метровая толща льда, камней и снега, и до сих пор остались части автомобиля - возможно, того, что принадлежал съемочной группе. Глядя на место катастрофы, каждый из нас остается наедине с произошедшим. Смешанность чувств в полной мере явлена художником в сочетании невероятной красоты пейзажей, - пишет Диана Мачулина.

«Орджоникидзе - звезда моя»

Орджоникидзе - советское название Владикавказа, города детства художника Стаса Харина. Именно Орджоникидзе посвящает он свой проект. Стас показывает ностальгическую серию работ, полных любви и иронии о трагедии краха СССР. Чтобы открыть свой личный взгляд на ушедшую эпоху, художник использует предметы быта: значки, кухонные терки, кисти от бархатных занавесей советских времен, яркие ленты и другие.

«Орджоникидзе - звезда моя». Автор: Стас ХаринФото: Диля Ахмадишина

- У Харина является целая стена из терок, которые смотрят на нас человеческими глазами с вмонтированных в объекты старых фотографий. Из глаз, как слезы, льются праздничные разноцветные ленты: советская традиция - «праздник со слезами на глазах», победа ценой страшных потерь. К лентам привязаны перья и побрякушки, от чего все напоминает языческие тотемы - прошлое России часто ближе к мифу, чем к факту. Это стена скорби, но не безграничная печаль, - отмечает организатор выставки.

«Тупик. Музей нижегородской интеллигенции»

Андрей Оленев - один из самых интересных художников нижегородского стрит-арта. На выставке «Трагедия в углу» представлена его инсталляция «Тупик. Музей нижегородской интеллигенции». В 2017 году художники попытались возродить заброшенный Музей нижегородской интеллигенции. Эта работа Оленева была коридором, ведущим к работам других авторов. Но послание художников не было прочитано - сквозная тема работ Оленева, нечитаемый текст, оказалась пророческой. После окончания проекта «Обратно домой» музей вновь оказался под угрозой сноса. В 2018 году Оленев переносит свою инсталляцию в «Трагедию в углу», сохраняя путь по музею, но теперь это объект, заканчивающийся тупиком, из которого нужно найти выход.

«Тупик. Музей нижегородской интеллигенции». Автор: Андрей ОленевФото: Диля Ахмадишина

«Сошествие во ад»

К ижевской «Трагедии в углу» присоединился местный художник Анфим Ханыков с пространственной инсталляцией «Сошествие во ад». В Ижевске эта работа до сих пор не выставлялась, возможность привезти ее из Москвы и показать ижевчанам появилась благодаря этой выставке - специально для инсталляции в помещении выстроили бокс и выкрасили стены в черный цвет.

«Сошествие во ад». Автор: Анфим ХаныковФото: Диля Ахмадишина

- Скульптуры Ханыкова цитируют деревянную скульптуру коми-пермяков и намекают на языческих идолов. Но созданные им образы, с одной стороны, - реальные изображения небожителей, с другой - живые персонажи нашей современной жизни, - комментирует Диана Мачулина.

Посетить выставку можно в любой день, кроме понедельника, до 16 декабря. Время работы: с 12:00 до 20:00. Адрес: ЖК «Колизей», ул. М. Горького, 150. Вход со стороны улицы Горького. Посещение бесплатное. Кстати, в рамках «Трагедии…» будут проходить творческие встречи с художниками и лекции, одна из которых состоится 3 ноября.